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Spor

Samsun B.Ş.B Anakentspor - TED Ankara Kolejlileri : 3-1

SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 1'nci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor,  İBA Kimya TED Ankara Kolejlileri 3-1 yendi

10 Şubat 2018 21:47

SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 1\'nci Ligi B Grubu\'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor,  İBA Kimya TED Ankara Kolejlileri 3-1 yendi.

Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu\'nda oynanan mücadelede Kırmızı-beyazlılar, rakibi karşısında ilk seti 25-13 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Kırmızı-beyazlılar rakibinin sayılarına karşılık veremedi ve 18-25\'lik skorla durumun 1-1\'e gelmesini engelleyemedi. Müsabakanını üçüncü setinde toparlanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, bu kez üst üste sayılarla farkı öne geçti. İyi savunma yapan kırmızı-beyazlılar, bu seti 25-12 galip tamamlayarak bir kez daha öne geçti. Maçın dördüncü setinde rakibine şans vermeyen kırmızı-beyazlılar, üst üste sayılar bularak 25-12 kazandı. Samsun temsilcisi müsabakayı da 3-1 kazandı. 

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