Samsun B.Ş.B Anakentspor - Numunespor : 2-3

SAMSUN, (DHA)



TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 1\'nci Ligi B Grubu\'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, Numunespor\'a 3-2 yenildi.

Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu\'nda oynanan mücadelede Kırmızı-beyazlılar, rakibi karşısında ilk seti 25-15 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci seti ise 23-25 kaybederek rakibinin beraberliği sağlamasının önüne geçemedi. Üçüncü sette Anakentspor, seti 25-15 kazanarak rakibinin 2-1 önüne geçti. Anakentspor dördüncü seti ise 21-25 kaybedince müsabaka altın sete uzadı. Uzatma setini de 14-16 kaybeden ev sahibi takım, sahadan 8 hafta sonra mağbuliyetle ayrıldı.

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