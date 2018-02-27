Samsun BŞB Anakent - Trabzon İdmanocağı: 3-0

SAMSUN,(DHA)

Türkiye Bayanlar Voleybol 1\'inci Ligi B Grubu\'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, Trabzon İdmanocağı’nu 3-0 mağlup etti.

Bayanlar Voleybol 1\'inci Ligi B Grubu\'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu\'nda karşılaştığı Tranzon İdmanocağı’nı 3-0 mağlup etti. Maçın ilk setini 25-17 kazanarak 1-0 öne geçen Anakent, ikinci sette de iyi oyunu sürdürerek 25-21\'lik skorla farkı ikiye çıkardı. Ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında üçüncü sette rahat bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılar, 25-10 skorla önde tamamladı. Anakentspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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