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Spor

Samsun BŞB Anakent - Trabzon İdmanocağı: 3-0

SAMSUN,(DHA) Türkiye Bayanlar Voleybol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, Trabzon İdmanocağı’nu 3-0 mağlup etti

27 Şubat 2018 19:12

SAMSUN,(DHA)

Türkiye Bayanlar Voleybol 1\'inci Ligi B Grubu\'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, Trabzon İdmanocağı’nu 3-0 mağlup etti.
Bayanlar Voleybol 1\'inci Ligi B Grubu\'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu\'nda karşılaştığı Tranzon İdmanocağı’nı 3-0 mağlup etti. Maçın ilk setini 25-17 kazanarak 1-0 öne geçen Anakent, ikinci sette de iyi oyunu sürdürerek 25-21\'lik skorla farkı ikiye çıkardı. Ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında üçüncü sette rahat bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılar, 25-10 skorla önde tamamladı. Anakentspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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