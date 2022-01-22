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Samsun-Ankara karayolu kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı

Kar yağışının etkili olduğu Samsun'un Kavak ilçesinin çıkışında Samsun-Ankara karayolunda zincirleme kaza meydana geldi

22 Ocak 2022 23:09

Samsun’un Kavak ilçesinin çıkışında Samsun-Ankara karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. Samsun istikametine geçişler durduruldu, çok sayıda araç yolda kar yağışının altında mahsur kaldı.

Kar yağışının etkili olduğu Samsun'un Kavak ilçesinin çıkışında Samsun-Ankara karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. En az 13 aracın kazaya karıştığı öğrenildi. Çok sayıda araç yolda kaldı.

Polisler, araçların Ankara'ya gidişi kontrollü verirken, Kavak ilçe merkezinden Samsun istikametine araç geçişine polis tarafından bir süre izin verilmiyor. Araçlar yolun sağında bekletilirken, sürücüler donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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