Samsun-Ankara karayolu kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı

Samsun’un Kavak ilçesinin çıkışında Samsun-Ankara karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. Samsun istikametine geçişler durduruldu, çok sayıda araç yolda kar yağışının altında mahsur kaldı.

Kar yağışının etkili olduğu Samsun'un Kavak ilçesinin çıkışında Samsun-Ankara karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. En az 13 aracın kazaya karıştığı öğrenildi. Çok sayıda araç yolda kaldı.