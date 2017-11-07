Samsat'ta Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

Mahir ALAN/SAMSAT (Adıyaman) (DHA) - ADIYAMAN\'nın Samsat İlçesi\'nde 3 ayrı eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşkuyu köyünde bir evde Roma dönemine ait heykel olduğu bilgisi üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreste ele geçirilen ve Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede Roma dönemine ait olduğu belirlenen kadın heykeli ele geçirildi. Ele geçirilen heykel Müze Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, gözaltına alınan M.Y. ve S.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

