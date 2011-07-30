-ŞAMPUAN YÜKLÜ TIR YANARSA DÜZCE (A.A) - 30.07.2011 - Bolu Dağında şampuan yüklü tır yandı. Yangını söndürmeye çalışan itfaiyenin sıktığı suyla köpüren şampuanlar bölgeyi beyaza bürüdü. Alına bilgiye göre, Adil Şen idaresindeki TKZ 355-775 R Kıbrıs plakalı şampuan ve diş macunu yüklü tır, D-100 karayolu Bolu Dağı Karanlıkdere mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tırın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından söndürülmeye çalışan yangın Düzce, Bolu ve Kaynaşlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile uzun uğraşılar sonrası güçlükle söndürüldü. Yangın esnasında İstanbul-Ankara şeridi tamamen trafiğe kapanırken, yangına müdahale için olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekipleri, sıkışan trafik sebebiyle ilerlemekte güçlük çekti. Yol, yangının tamamen söndürülmesinin ardından tek şeritten tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması sırasında tırda yüklü bulunan şampuanlar köpürdü. Yoldan akan köpükler sürücülere kaza yaptıracağı ihtimaline karşın karayolları ve itfaiye ekiplerince temizlenmeye çalışıldı.