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Spor

ŞAMPİYONUN BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ BURSA (A.A)

15 Temmuz 2010 14:31

-ŞAMPİYONUN BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ BURSA (A.A) - 15.07.2010 - Turkcell Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un, 2010-2011 sezonunda ligde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışlarına başlandı. Saat 10.00'dan itibaren başlayan satışlar için günün ilk ışıklarıyla birlikte Atatürk Stadyumu bilet gişeleri önünde kuyruk oluşturan bazı taraftarlar, gişelerin ve teknik altyapının yetersiz olduğunu öne sürerek, sıranın yavaş ilerlemesinden yakındı. Geçen sezona ait kombine sahiplerine öncelik verilirken, 21 Temmuz çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla ise tüm koltukların kombine satışı yapılacak. Tribünlerdeki tadilat ve kapasite artırımı çalışmaları dolayısıyla sıra ve koltuk numaralarının değişmiş olması nedeniyle eski kombine sahipleri, aynı tribünden yeni koltuk seçimi yapmak suretiyle kombine sahibi olabiliyor. Turkcell Süper Lig maçlarında geçerli olacak kombine kart, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise kullanılamayacak. Ancak kombine kart sahipleri, Şampiyonlar Ligi müsabakaları için yapılacak bilet satışlarında öncelik sahibi olacak. Kombine satışlarında, kredi kartına peşin fiyatına 4 taksit uygulanıyor. Kulübün anlaşmalı olduğu Finansbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi bankalarının kartları geçerli olduğu satışlarda, çek ve senetle ödeme seçeneği ise bulunmuyor. 2010-2011 sezonu kombine kart fiyat listesi şöyle: /* VIP A-B Blok 1. sıra....: 7.000 lira VIP A-B Blok 2-6. sıra..: 4.250 lira Kapalı A-C Blok.........: 2.000 lira Maraton.................:   650 lira Kapalı kale arkası......:   375 lira */

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