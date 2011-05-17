-ŞAMPİYONUN BELİRLENECEĞİ MAÇA YOĞUN İLGİ SİVAS (A.A) - 17.05.2011 - Ligde şampiyonun belirleneceği Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletlerine özellikle Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maçın biletlerinin salı günü satışa sunulacağının duyurulmasının ardından çok sayıda taraftar, gece saatlerinden itibaren Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yanındaki Sivasspor gişesi önünde toplandı. Taraftarlar, bilet almak için sabaha kadar gişenin önünde beklerken kimi taraftarların da yanlarında battaniye getirdikleri gözlendi. Biletler, saat 09.00'dan itibaren satışa sunuldu. Kuyrukta bekleyen taraftarlar arasında zaman zaman sıra nedeniyle küçük gerginlikler yaşandı. Polis, gişenin önündeki sıra düzenini sağlamak için bariyer oluşturuldu. Biletlerin kara borsaya düşmesini önlemek amacıyla, sırada bulanan her taraftara kişi başı en fazla 2 bilet satıldı. Bir grup taraftar da sırada beklerken ''kara borsa dışarı'', ''kara borsaya geçit yok'' şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarların verdiği paraları gişedeki cihazla kontrol eden görevli, böylelikle sahte paraya karşı da önlem aldı. Biletler, polis ekiplerinin gözetiminde satılıyor. Ekipler, ayrıca, gişe önünde sıra bekleyen taraftarların olduğu bölümde yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karşı da çalışma yapıyor. Gece saatlerinden itibaren sıra beklediklerini, ancak bu maçın heyecanının buna değeceğini belirten Fenerbahçeli taraftarlar, zirvede Trabzonspor ile kıyasıya mücadele eden takımlarının şampiyon olacağına inandıklarını söyledi. Fenerbahçeli taraftarlar, bilet fiyatlarının yüksekliğinden yakınarak, Real Madrid'in maç biletlerinin bile bu kadar yüksek fiyattan satılmadığını savundu. -TOPLAM 11 BİN 780 BİLET SATIŞA SUNULDU- Ligin son haftasında 22 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı için Sivasspor Kulübü'nün 11 bin 780 bilet satışa sunduğu bildirildi. Tamamı koltuklu 15 bin 60 seyirci kapasiteli olan 4 Eylül Stadyumu'nda bu biletli seyircilerin yanı sıra, kombine kartı olan taraftarlar da maçı izleyecek. Fenerbahçeli taraftarlar, maçı Sivas 4 Eylül Stadı'nın 3 bin 968 seyirci kapasiteli havuz tarafı ve 3 bin 325 seyirci kapasiteli Gar tarafı kale arkası tribününde izleyecek. Fenerbahçeli taraftarlara, 8 bin civarında bilet ayrıldığı öğrenildi. Bu arada, Sivassporlu taraftarların kombine kartlarına da Fenerbahçeli taraftarların talip olduğu, sarı-lacivertli taraftarların bu önemli maçı izlemek için yüksek rakamlar vermeyi teklif ettiği öğrenildi. -STADYUMDA SARI-LACİVERT RENKLER HAKİM OLACAK- Maça, az sayıda Sivassporlu taraftarın gelmesi, stadyumun büyük bir bölümünün Fenerbahçe taraftarıyla dolması bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarların, kendilerine ayrılan tribünlerinin yanı sıra, Sivassporlu taraftarlara ayrılan maraton ve VİP tribünlerinden de bilet alacağı ileri sürülüyor. -SİVASSPOR KASASINI DOLDURACAK- Şampiyonun belirleneceği Fenerbahçe maçı için bilet fiyatlarını kale arkası tribünü için 50, maraton tribünü için 250 ve VİP tribünü için 400 lira olarak belirleyen Sivasspor yönetimi, bilet satışından elde edeceği hasılatla kasasını dolduracak. Bu sezon maçlarda genellikle biletleri 5, 10, 15 liradan satışa sunan Sivasspor yönetimi, ''4 Büyüklerden'' Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile yaptığı maçlarda da bilet fiyatlarını daha düşük seviyede tutmuştu.