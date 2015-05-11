Şampiyonluk yolunda üç büyüklerin kalan maçları ve puan durumu

Beşiktaş, kendi sahasında Gaziantepspor'la berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 65'e çıkartarak, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasından 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk yarışındaki düğümü önümüzdeki 4 haftada oynanacak maçlar çözecek.

Beşiktaş'ın lider Galatasaray'la arasında 2 puanlık fark oluşurken, Fenerbahçe'yle 1 puanlık fark oldu.

Süper Lig'de önümüzdeki 4 haftada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi büyük bir mücadele bekliyor.

Ligde puan durumu:

1 - Galatasaray 67

2 - Fenerbahçe 66

3 - Beşiktaş 65

İşte şampiyonluk mücadelesi veren 3 büyük takımın kalan maçları;