Şampiyonluk yolunda dev derbi: Fenerbahçe-Galatasaray

T24 - Futbolda gözler, Fenerbahçe-Galatarasay derbisine çevrildi. Bu akşam oynanacak maçta Galatasaray, Kadıköy'deki 13 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Fenerbahçe ise kendi evinde galip gelerek puan farkını 6'ya düşürme peşinde.



Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de play-off'lar öncesi sezonun son derbisinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak dev maçı FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Abay.

Süper Lig'de 31. hafta maçları öncesi Galatasaray 69 puanla lider, Fenerbahçe ise 60 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Derbiye 9 puanlık farkla çıkacak sarı-kırmızılı ekip, 1999 yılından bu yana kazanamadığı Kadıköy'deki kötü serisini sonlandırıp, ezeli rakibiyle puan farkını 12'ye çıkararak, play-off'ta şampiyonluk için büyük avantaj yakalamak amacında.

Ev sahibi Fenerbahçe ise, büyük taraftar desteği altında oynayacağı derbide, son yıllardaki üstünlüğünü sürdürüp, ezeli rakibiyle puan farkını 6'ya indirme amacında.



Galatasaray taraftarı yok



Dev maçı, dört büyük kulübün kendi aralarında yaptığı anlaşma uyarınca konuk Galatasaraylı taraftarlar statta izleyemeyecek.



İşte dev derbinin muhtemek ilk 11'leri



FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Yoseph Jobo, Reto Ziegler, Cristian Baroni, Emre Belözoğlu, Mehmet Topuz, Miroslav Stoch, Alex de Souza ve Moussa Sow.

GALATASARAY: Fernando Muslera, Emmanuel Eboue, Semih Kaya, Tomas Ujfalusi, Hakan Balta, Engin Baytar, Selçuk İnan, Felipe Melo, Emre Çolak, Necati Ateş ve Johan Elmander.