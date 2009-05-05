Şampiyonluk yolu Saray'dan geçiyor



Lider Sivasspor ile takipçisi Beşiktaş kaybedince Trabzonspor aradaki farkı azaltıp yarışa ortak oldu. Sivas ve Beşiktaş, hedefe ulaşmak için G.Saray’ı geçmek zorunda.



LİDER Sivasspor, deplasmanda Gaziantepspor’a, takipçisi Beşiktaş da evinde F.Bahçe’ye yenilince şampiyonluk yarışına yeni bir heyecan geldi. Zirvedeki ikili artık rahat değil. Çünkü, fırsatı değerlendiren Trabzonspor, aradaki farkı azaltıp yarışa ortak oldu.



Süper Lig’de kalan 4 hafta büyük çekişmelere sahne olacak. Son dönemece bir puanlık avantajla giren Sivasspor, sahasında İstanbul BŞB ve G.Birliği, deplasmanda da Hacettepe ve G.Saray’la karşılaşacak. Fikstür avantajına sahipmiş gibi gözükse de Yiğido’nun işi o kadar da kolay değil. Çünkü, İstanbul BŞB ve G.Birliği kümede kalmak için çırpınıyor, G.Saray da Avrupa Ligi için mücadele ediyor.



Fırsatı iki kez tepti



Bu sezon iki kez lider olma fırsatını yakalayıp, sahasındaki Bursa beraberliği ve F.Bahçe yenilgisiyle bu şansları kullanamayan Beşiktaş, kalan 4 maçından 3’ünü (Ankaraspor, A.Gücü ve Denizli) dış sahada oynayacak. Kartal’ın iç sahadaki tek maçı, 33. haftada ezeli rakibi G.Saray’la.



Beşiktaş, saha ve seyirci avantajını kullanarak bu sezonki ilk derbi galibiyetini almak için çaba harcayacak. Beşiktaş’ın son hafta konuk olacağı Denizlispor’un kümede kalmak için çırpındığını ve 3 sezon önce benzer pozisyonda F.Bahçe’ye çelme taktığını hatırlatmakta fayda var.



Trabzon’un fikstürü zor



Trabzonspor, kağıt üzerinde fikstürü en zor olan takım. Sivasspor’un 4, Beşiktaş’ın 3 puan gerisindeki bordo mavililerin 25 yıllık şampiyonluk özlemine son verebilmesi için kalan 4 maçını da kazanmasının yanı sıra, rakiplerinin en fazla 7’şer puan alması gerekiyor. Bordo mavililer, kümede kalmak için çırpınan Kocaeli ve Eskişehir’in yanı sıra, Avrupa Ligi için oynayan Bursa ve F.Bahçe ile karşılaşacak.



Zirvedeki üçlünün aralarında oynadıkları maçlar



Trabzonspor-Sivasspor: 0-0



Sivasspor-Trabzonspor: 3-0



Beşiktaş-Sivasspor: 1-1



Sivasspor-Beşiktaş: 1-1



Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0



Beşiktaş-Trabzonspor: 1-1



STATÜ NE DiYOR?



Puan eşitliğinde sırasıyla şu kriterlere bakılır:



1-Takımların aralarındaki maçlarda oluşacak puan durumu



2-Aralarındaki maçlardaki gol averajı (Deplasman uygulaması yok)



3-Genel averaj



4-Hükmen yenilgi



5-Tek maçlı eleme usulü müsabaka.

