-ŞAMPİYONLUK YARIŞINI KİM KAZANACAK İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda şampiyonluğun iki adayı Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 10. kez yarışı zirvede tamamlamanın rekabetini yaşıyor. İki ekibin ligi ilk 2 sırada tamamladığı bundan önceki 9 sezona bakıldığında, sarı-lacivertli ekibin bordo-mavili takıma karşı 5-4'lük üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor'un Birinci Lig'de yer almaya başladığı 1974-1975 sezonundan itibaren iki takım arasında başlayan rekabetten ilkini 1975-1976 sezonunda Trabzonspor kazanırken, 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe gülen taraf oldu. Bu sezon son hafta aynı puanla (79) giren Fenerbahçe ile Trabzonspor'un sezon sonunda ilk iki sırayı aldığı sezonlar ve puan durumları şöyle: // Sezon Fenerbahçe Trabzonspor Şampiyon ------------------------------------------------- 2004-2005 80 77 Fenerbahçe 2003-2004 76 72 Fenerbahçe 1995-1996 84 82 Fenerbahçe 1983-1984 45 50 Trabzonspor 1982-1983 49 47 Fenerbahçe 1979-1980 35 39 Trabzonspor 1977-1978 42 41 Fenerbahçe 1976-1977 39 43 Trabzonspor 1975-1976 40 43 Trabzonspor */ İkili arasındaki rekabette en çok puan farkı 1983-1984 sezonunda oluşurken, Trabzonspor ligi 50 puanla şampiyon tamamladı, Fenerbahçe ise bordo-mavili ekibin 5 puan gerisinde yer alarak ikinci oldu. -FENERBAHÇE'NİN AVERAJ ÜSTÜNLÜĞÜ VAR- Bu sezon yaşanan rekabette iki ekip son haftaya 79'ar puanla başa baş girerken, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. İki takım da son hafta maçlarını kazandığı takdirde şampiyonluk ipini sarı-lacivertli ekip göğüsleyecek. Bordo-mavili ekibin şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin puan yitirmesine bağlı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'daki maçı bordo-mavililer 3-2 kazanırken, ikinci yarıda Kadıköy'de sarı-lacivertliler 2-0'lık galibiyet almıştı. -SİVAS'TA DA ALEX'E GÜVENİYOR- Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun son haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçta da kaptanı Alex de Souza'ya güveniyor. Sarı-lacivertlilerin 17 maçlık yenilmezlik serisinde attığı 16 golle büyük pay sahibi olan Brezilyalı futbolcu, şampiyonun belli olacağı Sivasspor maçında da takımının en büyük kozu olacak. Ligde 27 golle ''Gol Krallığı''nda açık ara zirvede yer alan Alex, 17 maçlık yenilmezlik serisinin ilk maçı olan 17. haftadaki Sivasspor karşılaşmasında, takımına galibiyeti getiren golü attı. Geçen hafta Ankaragücü'ne 5 gol birden atan yıldız futbolcu, 17 maçlık yenilmezlik serisinde 22. haftada da derbi maçta Beşiktaş'a 3 gol atarak, ''hat trick'' yaptı. -ALEX'İN ARDINDAN NİANG GELİYOR- Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisinde Alex'ten sonra en çok gol atan oyuncu 6 golle Senegalli Mamadou Niang oldu. Sarı-lacivertlilerin yenilmezlik serisinde Lugano 4, Andre Santos ve Semih 3'er, Dia 2, Gökhan Gönül, Caner, Emre, Bekir, Güiza ve Stoch ise birer gol kaydetti. Fenerbahçe'nin 4-2 kazandığı Beşiktaş maçında 1 golü Necip Uysal kendi kalesine atmıştı. -17 MAÇTA 41 GOL- Fenerbahçe, 17 maçlık yenilmezlik serisinde toplam 41 gol atarken, kendi kalesinde 10 gol gördü. Sarı-lacivertliler, bu dönemde sadece 0-0 berabere kaldığı Bursaspor maçında gol atamazken, 11 maçta ise kalesinde gol görmedi. -17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ- Ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010'da deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, bu maçtan sonra ligde 159 gündür yenilmiyor.