Şampiyonluk yarışındaki favorilerini açıkladı

NTV Spor'daki '%100 Futbol Yılbaşı Özel' programına konuk olan Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Murat Boz ve Acun Ilıcalı şampiyonluk tahminlerini yaptı. Beş ünlü ismin de favorisi Beşiktaş oldu.

Ünlü isimlerin açıklamalarından satır başları şöyle:

ACUN ILICALI: "FENERBAHÇE TARİHİ BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTI"

"Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum. Daha iş bitirici bir futbol oynuyor. Anadolu maçlarında Beşiktaş, kazanmaya daha yakın taraftı. Ne edip ediyor kazanıyor. Beşiktaş takımı oynarken, rakibi alıp boğuyor topu içeri sokacağını gösteriyor ve onu başarıyor. Takımda son beceri de var. Fenerbahce için çok kötü bir başlangıç ama tarihi bir geri dönüş yaptı. Ama eğer bizim yöneticilerimiz gerçeği görüyordur... 3-4 sene önce takım Trabzonspor'u deplasmanda yendi ve transfer yapılmadı. O sezon şampiyonluk gitti.

Başakşehir'den tarihi bir başarı var. Emre'ye de söyledim. Başakşehir olsa, Fenerbahçeliler olarak Fenerbahçe'den sonra tutacağımız takım olur. Rakibin şampiyon olmaması mutlu ediyor. Başakşehir şampiyon olursa, bir çok takım sevinir. Ama ara maçlarda puan kaybedebilirler. Sempatik bir takım. Diğerleri onlara karşı hırslanmıyorlar. Ancak şu anda liderler ve artık rakipler hırslanacak, bunun dezavantajını yaşayacaklar."

MURAT BOZ: "BİZ OLAMAZSAK BAŞAKŞEHİR OLSUN"

Beşiktaşlı olarak takımımın şampiyon olmasını isterim. Ancak 8 puan öndeyken şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdığımız sezonu hatırlıyorum. Ancak bu sezon şampiyonluğu kaptıracağını zannetmiyorum. Biz şampiyon olamazsak Başakşehir olsun isterim.

ARDA TURAN: "FAVORİ BEŞİKTAŞ, SONRASINDA GALATASARAY, FENERBAHÇE"

3 büyük takım sürekli maçlarını kazanamayacağı için Başakşehir'in sonuna kadar götüreceğini düşünüyorum. Oynadıkları oyun ve sistemden dolayı. 3 büyükler -Beşiktaş harici- her maçını kazanacak gibi durmuyor. Beşiktaş daha iyi oynayan, daha etkili, daha çözümcü oyuncuları var. Favori Beşiktaş, sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe... Enteresan bir lig olacak gibi geliyor bana. 4 kulüp de sonuna kadar gidebilir. 70 ve 72'ler şampiyonluk gelir. Bizde 79 oldu. Favorim Beşiktaş veya Başakşehir. Ancak Galatasaray'ın olmasını isterim.