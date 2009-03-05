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Spor

'Şampiyonluk ve kupa bizim'

Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Ballı: Taraftarımız desteğini sürdürsün, şampiyonluk da kupa da bizim olur

05 Mart 2009 02:00

Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, "Taraftarımız her maç desteğini sürdürsün, şampiyonluk da kupa da bizim olur" dedi.

Volkan Ballı, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Sivasspor ile Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda kısa süre içinde 2 maç yaptıklarını hatırlatarak, "Her iki maçta da taraftarımızın takıma verdiği destek ortada. Onlar tribünlerde bütünleştiği zaman bizim yenemeyeceğimiz rakip yok" diye konuştu.

Kupada yarı final rövanşında nisan ayında oynanacak deplasman maçının da önemine değinen Ballı, şu ifadeleri kullandı:

"Daha çok çalışmamız gerekiyor. Kupa maçları iki ayaklı maçlardır. Artık bundan sonra bizim her maçı kazanmamız gerekiyor. Kötü günlerin geride kaldığını düşünüyorum. Ligde zirvede olmalıydık. Fenerbahçe'nin her zaman hedeflediği yer zirvedir. Bu kupada ve ligde de aynıdır. Taraftarımızın gösterdiği destek soyunma odasında da oyuncularımız arasında konuşuldu. Taraftarımız takımına verdiği desteği sürdürdüğü müddetçe şampiyonluk da kupa da bizim olacak, çünkü onlar bunu fazlasıyla hak ediyorlar."

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