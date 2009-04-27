Şampiyonluk turu ertelendi



Bank Asya 1. Ligi'nde bitime 2 hafta kala manisaspor'un şampiyonluk turu yine rötar yaptı.

Küme düşme hattında bulunan Güngören Belediyespor ile İstanbul'da karşılaşan lider Manisaspor golsüz berabere kalarak şampiyonluk turunu evinde oynayacağı takipcisi Diyarbakırspor maçına bıraktı. Alacağı 1 puan Ege temsilcisi için yeterli olacak. Diyarbakırspor da Kasımpaşa engelini aşamayarak adını Süper Lig'e yazdıramadı. Diyarbakırspor'a kalan 2 haftada 1 galibiyet almak süper lig için yeterli olacak.



Altay ve Boluspor ise play-off oynamayı garantilediler.



Alsancak´ta nefesler kesen maçta Tatangalar, iki kez öne geçti ama Altay'a yenildi ve ateş hattından yine çıkamadı. Altay ise 3. sıraya yerleşerek Süper Lig'e çıkmak istediğini gösterdi. Altay şimde kalan 2 maçı kazanıp, Diyarbakır'ın 2 yenilgi almasını bekleyecek. Aksi takdirde play-off maçları oynayacak.



Ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen Boluspor da Giresun'u Bilal'in 90+2'de attığı golle geçti, bitime 2 hafta kala Play-Off´a kalmayı garantiledi.



Kasımpaşa da Play-Off maçları oynamayı büyük ölçüde garantilerken Karşıyaka, Adana, Ordu, Rize ve Karabük de ilk 6'ya girerek play-off umutlarını sürdürüyor.



Ligin dibinde yer alan Malatyaspor'un küme düşmemesi mucilere bağlı. Giresun, Sakarya ve Güngören 3'lüsünden biri ise kendini kurtarıp ligde tutunmaya çalışacak.



32. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 33. haftanın maç programı şöyle:



SONUÇLAR



Samsun-Gaziantep B.B.: 0-1



K.Karabük-Adana: 2-1



Bolu-Giresun: 2-1



Ordu-Karşıyaka: 1-0



Ç.Rize-Kartal: 0-3



Malatya-K.Erciyes: 2-3



Altay-Sakarya: 3-2



Güngören Bld.-Manisa: 0-0



Diyarbakır-Kasımpaşa: 0-0



PUAN DURUMU



1.MANİSASPOR 32 16 12 4 61 35 26 60



2.DİYARBAKIRSPOR 32 17 7 8 36 26 10 58



3.ALTAY 32 13 15 4 48 35 13 54



4.BOLUSPOR 32 15 8 9 44 31 13 53



5.KASIMPAŞA 32 14 10 8 43 26 17 52



6.KARŞIYAKA 32 12 12 8 31 25 6 48



7.ADANASPOR 32 13 7 12 36 36 0 46



8.ORDUSPOR 32 13 6 13 46 39 7 45



9.ÇAYKUR RİZESPOR 32 12 8 12 37 42 -5 44



10.KARABÜKSPOR 32 10 13 9 47 48 -1 43



11.GAZİANTEP BLD. 32 10 10 12 35 36 -1 40



12.K.ERCİYESSPOR 32 9 11 12 42 41 1 38



13.KARTALSPOR 32 9 11 12 31 34 -3 38



14.SAMSUNSPOR 32 11 5 16 34 45 -11 38



15.GİRESUNSPOR 32 10 4 18 33 48 -15 34



16.SAKARYASPOR 32 9 6 17 42 50 -8 33



17.GÜNGÖREN BLD 32 9 6 17 31 52 -21 33



18.MALATYASPOR 32 8 5 19 32 60 -28 29



33. HAFTA MAÇLARI



ADANASPOR - ALTAY



GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR



MANİSASPOR - DİYARBAKIRSPOR



GÜNGÖREN BLD. - ORDUSPOR



GAZİANTEP BLD.- KASIMPAŞA



SAKARYASPOR - SAMSUNSPOR



KAYSERİ ERCİYESSPOR - KARABÜKSPOR



KARTALSPOR - MALATYASPOR



KARŞIYAKA - BOLUSPOR





