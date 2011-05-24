-ŞAMPİYONLUK TURU 5 SAAT SÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe, İstanbul'da şampiyonluk turu attı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden üstü açık bir otobüsle tura çıkan sarı-lacivertli futbolcular, sahil yolundan yüzlerce araçlık bir konvoyla Bostancı'ya geldi. Şampiyonluk kupası ve basın mensuplarını taşıyan ikinci üstü açık otobüs de Fenerbahçe otobüsüne eşlik etti. Burada takımı karşılayan Fenerbahçeli taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı. Futbolcular da taraftarlarla birlikte tezahüratta bulundu. Bostancı'dan itibaren insan seli içinde çok yavaş ilerleyen sarı-lacivertliler, taraftarların otobüse attıkları formaları imzalayıp, geri gönderdi. -BAĞDAT CADDESİNDE COŞKULU KUTLAMA- Fenerbahçe'de kutlamaların merkezi olan Bağdat Caddesi'nde binlerce sarı-lacivertli taraftar, futbolcuları coşkulu bir şekilde karşılayarak, şampiyonluğu beraber tezahüratlar yaparak kutladılar. Taraftarlar caddenin girişinde bir süre futbolcularla birlikte tezahürat yaptı. Caddede aşarı kalabalık nedeniyle zaman zaman duran ve çok yavaş ilerleyen Fenerbahçe'yi taşıyan otobüsü, özel güvenlikçiler çembere aldı. -OTOBÜS BOZULDU- Fenerbahçe'nin şampiyonluk turu attığı otobüs, Bağdat Caddesi'nde bozulunca, futbolcular otobüs değiştirdi. Otobüs Suadiye'ye geldiğinde arıza yaptı. Bunun üzerine basın mensuplarını ve şampiyonluk kupasını taşıyan üstü açık otobüse geçerken, basın mensupları başka bir otobüse yönlendirildi. Sarı-lacivertliler bu arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat bekledi. -SUADİYE'DEN SONRA HIZLANDILAR- Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan otobüs, Bağdat Caddesi'nde yoğun ilgi nedeniyle ilerlemekte zorlanınca güvenlik güçleri takımı stattaki kutlamalara yetiştirmek için yolu açmaya çalıştı. Takım otobüsünün önüne çevik kuvvet otobüsü geçerken, polisler de taraftarlardan yolda hızlı yürümelerini istediler. Takım otobüsü taraftarların coşkulu tezahüratları ve yanan meşalelerin oluşturduğu dumanın arasından ilerlemeye başladı. -ŞAŞKINBAKKAL'DA BÜYÜK COŞKU- Suadiye'de ilerlemeye başlayan otobüs, Şaşkınbakkal'a geldiğinde burada bekleyen taraftarların yoğunluğu nedeniyle yeniden duraklamak zorunda kaldı. Takım otobüsü geldiğinde hep birlikte ellerindeki meşaleleri yakan taraftarlar, havai fişek de attılar. Ortalık bir anda duman olurken, taraftarlar ve futbolcular birlikte tezahürat yaparak şampiyonluğu kutladı. Şaşkınbakkal'ı geçtikten sonra otobüs polisin de yolu açmasıyla hızlanırken, taraftarlar da koşarak otobüse eşlik etmeye çalıştı. -YAKLAŞIK 5 SAATTE STADA ULAŞABİLDİLER- Fenerbahçeli futbolcular, Bağdat Caddesi'nde binlerce sarı-lacivertli taraftar arasından geçerek, yaklaşık 5 saatte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na ulaştı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden 1 saat 20 dakikada Bağdat Caddesi'ne gelen kafileyi taşıyan otobüs, yaklaşık 3.5 saatte caddeyi geçebildi. Futbolcular, kendi aralarında da büyük coşku yaşarken, çalınan müziklerle kendilerinden geçtiler. Sık sık şampanya patlatan futbolcular, üstü açık otobüste dans ettiler, halay çektiler. Şampiyonluk turu sırasında futbolculardan Selçuk'un dengesini kaybedip, otobüs içinde düştüğü de görüldü. -EKREM BORA DA İMZA ALDI- Sinema sanatçısı Ekrem Bora da Bağdat Caddesi'ndeki şampiyonluk kutlamalarına katılarak, futbolculardan imza aldı. Çatalçeşme'de oturan Bora, kızı Lale, torunu Ceylan ile birlikte Fenerbahçe otobüsünü karşıladı. Otobüs Çatalçeşme'de yavaş yavaş ilerlerken yoldaki kalabalığın içinde Ekrem Bora'yı gören Semih, Bora'nın otobüse yaklaşmasını istedi. Taraftarların arasından otobüse yaklaşan Ekrem Bora, formasını Semih'e attı. Formayı imzalayan Semih, Ekrem Bora'ya geri gönderirken, Uğur Boral da Ekrem Bora'nın fotoğrafını çekti. -SANTOS SAATİ KAPTI- Fenerbahçe'de şampiyonluğa katkı yapan oyunculardan Andre Dos Santos'un, şampiyonluk nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'nın saatini hediye olarak aldığı öğrenildi. Santos, kendisinin saat koleksiyonu bulunduğu belirterek, ''Hocamız ile bu konuda konuşmuştuk. Kendisi de bana 'Şampiyon olalım, saatimi sana hediye edeceğim' demişti. Ben de Sivasspor maçında gol attıktan sonra kendisine doğru koşarak saat verme sözünü hatırlattım. Şampiyon olduktan sonra saati aldım ve koleksiyonuma dahil ettim'' dedi.