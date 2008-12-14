Şampiyonluk tezahüratları!..

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Kupası'na katılma şansını da değerlendiremeyerek, taraftarına düş kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yenerek Turkcell Süper Lig'deki çıkışını sürdürdü.



Ligin 6. haftasında Kayserispor karşısında Kadıköy'de aldığı 4-1'lik yenilginin ardından mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu maçtan sonra çıktığı 9. lig maçında, 7. galibiyetine ulaştı. Sarı-lacivertliler 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



Sarı-lacivertli ekip, 13. hafta Beşiktaş ve 14. hafta Denizlispor galibiyetlerinden sonra, 15. hafta maçında bu akşam Antalyaspor karşısında kazanarak bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık bir seri yakaladı.





"ŞAMPİYON FENER" TEZAHÜRATLARI



Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında aldığı galibiyet tribünleri de sevindirdi.



Dinamo Kiev maçındaki mağlubiyet nedeniyle futbolculara küskünlüğünü maçın başında sevgi gösterileri yapmayarak belli eden taraftarlar, Antalyaspor karşısında atılan 2. golden sonra "Şampiyon Fener" tezahüratlarıyla sevindi.





GÜİZA 4. GOLÜNÜ KAYDETTİ-



Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Daniel Güiza, Antalyaspor maçında bu sezon Turkcell Süper Lig'de 4. kez fileleri havalandırdı.



Sarı-lacivertli futbolcunun ligde Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Beşiktaş maçlarında da 1'er golü bulunuyor. Bu sezon diğer 3 golünü ayakla atan Güiza, ligde ilk kez kafa vuruşuyla gol kaydetti.



Karşılaşmanın 38. dakikasında ceza alanında Yalçın'ın formasından çekerek Güiza'yı düşürdüğü pozisyonda Fenerbahçeli futbolcular maçın hakeminden penaltı bekledi.







ROBERTO CARLOS-LUGANO ORGANİZASYONU-



Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Lugano, direkten ve savunmadan dönen topları takibinin meyvelerini attığı gollerle alıyor.



Antalyaspor'a gol atan Lugano bu sezon 3. kez Roberto Carlos'un kaleye gönderdiği, geri seken topla golle buluştu.



Ankaraspor'u 2-0 yendikleri maçın 55. dakikasında ceza sahası dışında sağ çaprazda Roberto Carlos'un kullandığı serbest vuruşta, barajı aştıktan sonra önce ön direğe, sonra da arka direğe çarpan topu iyi takip edip, çizgi üzerinden filelere gönderen Lugano, Galatasaray derbisinde de 48. dakikada ceza alanı dışından kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanan Roberto Carlos'un sert şutunda, kaleci De Sanctis'den dönen topu iyi takip ederek, meşin yuvarlağı filelere göndermişti.



Lugano, bu sezon takımı adına ligde 4. golünü kaydetti.







DENİZ 7 HAFTA SONRA SAHADA-



Teknik direktör Luis Aragones'in haftalardır forma vermediği Fenerbahçeli futbolcu Deniz Barış, Antalyaspor karşısında 7 hafta sonra görev aldı.



Ligde son 3 haftadır maç kadrolarında yer alan Deniz, Antalyaspor maçının 74. dakikasında Uğur'un yerine oyuna dahil edildi.



MEHMET ÖZDİLEK İLE İLK MAĞLUBİYET-



Antalyaspor, teknik direktörü Mehmet Özdilek yönetimindeki ilk mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı.



Özdilek yönetiminde bundan önce çıktığı 6 lig maçında, 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan Antalyaspor, 7. maçında sarı-lacivertli ekibe yenildi.







NOTLAR



Karşılaşmanın ilk yarısında maraton üst tribünün Telsim kale arkası tribününe yakın bölümünde kavga çıktı. Güvenlik elemanları araya girerek kavganın büyümesini önledi.



-Maçın son dakikalarında maraton üst tribünün orta bölümündeki bir grup taraftar uzun süre "Yönetim uyuma pankartlara izin ver", "Pankartsız tribün istemiyoruz" şeklinde tempo tuttu.

