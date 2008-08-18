Şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar

Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla da Süper Lig'de geride kalan 50 sezonda, şampiyonlukları yalnızca 4 takım paylaştı. 1959'da başlayan ligde şimdiye dek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında, 50 sezonda şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.



Lig tarihinde Fenerbahçe ve Galatasaray 17'şer, Beşiktaş 10, Trabzonspor ise 6 kez mutlu sona ulaştı. 1959 yılında ilk kez düzenlenen Birinci Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı. İki ayrı grupta birinciliği elde eden ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak, 51 yaşına girmeye hazırlanan ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.



Birinci Lig'de son şampiyonluğu ise 2007-2008 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray elde etti.Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluklara adeta ambargo koyan "4 Büyükler", zaman zaman mutlu sona ulaşmak için uzun süreler beklemek zorunda kaldı.



Beşiktaş, 1966-1967 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından tam 14 sezon mutlu sona ulaşmaya hasret kaldı. 1981-1982 sezonunda Dorde Miliç yönetiminde şampiyon olan Beşiktaş, taraftarlarının uzun süren hasretine de son verdi.



Galatasaray ise 1972-1973 sezonunda ligi en önde tamamladıktan sonra 13 sezon boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp Derwall yönetiminde şampiyon olarak, 13 yıllık hasreti dindirdi.



Ezeli rakipler arasında şampiyonluk için en az süre bekleyen takım ise Fenerbahçe olarak dikkati çekiyor.Sarı-lacivertli ekibin şimdiye kadarki en uzun süreli şampiyonluk hasreti 6 sezon sürdü. 1988-1989 sezonunda gol rekoru kırarak şampiyon olan Fenerbahçe, 6 sezon bekledikten sonra, 1995-1996 sezonunda Carlos Alberto Parreira yönetiminde ipi göğüsledi.



Lig şampiyonluğunu şimdiye dek İstanbul dışına taşıyan tek Anadolu takımı olan Trabzonspor ise son yıllarda şampiyon olamamanın sıkıntısını yaşıyor.Son lig şampiyonluğunu 1983-1984 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşayan bordo-mavililer, o tarihten bu yana geçen 24 sezondur şampiyonluğa hasret.



Galatasaray, üst üste en çok şampiyonluğa ulaşan takım unvanının sahibi. Lig tarihinde şimdiye dek bir takım en fazla 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ipi en önde göğüsleyerek, Türk futbol tarihine geçti.



Bunun yanı sıra Galatasaray 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Trabzonspor 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında, Beşiktaş da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst üste 3'er kez şampiyonluğa ulaşma başarısını gösterdi.



Toplam 17 kezle, en çok şampiyonluk sahibi takım unvanını Galatasaray ile paylaşan Fenerbahçe'nin ise şimdiye dek üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmuyor.



Lig tarihinde geride kalan 50 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımların performansları şöyle:



Sezon Şampiyon O G B M A Y P

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1959 Fenerbahçe .............................

1959-60 Beşiktaş 38 29 7 2 68 15 65

1960-61 Fenerbahçe 38 26 9 3 81 29 61

1961-62 Galatasaray 38 23 11 4 52 18 57

1962-63 Galatasaray 22 14 7 1 54 14 35

1963-64 Fenerbahçe 34 21 11 2 55 14 53

1964-65 Fenerbahçe 30 18 11 1 52 13 47

1965-66 Beşiktaş 30 20 8 2 52 16 48

1966-67 Beşiktaş 32 16 13 3 44 15 45

1967-68 Fenerbahçe 32 19 11 2 38 12 49

1968-69 Galatasaray 30 19 8 3 49 14 46

1969-70 Fenerbahçe 30 17 10 3 31 6 44

1970-71 Galatasaray 30 17 8 5 51 18 42

1971-72 Galatasaray 30 17 8 5 34 14 42

1972-73 Galatasaray 30 19 9 2 47 12 47

1973-74 Fenerbahçe 30 15 13 2 39 15 43

1974-75 Fenerbahçe 30 15 13 2 43 18 43

1975-76 Trabzonspor 30 17 9 4 36 14 43

1976-77 Trabzonspor 30 18 7 5 41 12 43

1977-78 Fenerbahçe 30 17 8 5 48 24 42

1978-79 Trabzonspor 30 13 16 1 34 7 42

1979-80 Trabzonspor 30 12 15 3 25 11 39

1980-81 Trabzonspor 30 16 7 7 41 21 39

1981-82 Beşiktaş 30 14 16 2 38 17 44

1982-83 Fenerbahçe 34 18 13 3 43 20 49

1983-84 Trabzonspor 34 18 14 2 43 14 50

1984-85 Fenerbahçe 34 18 14 2 65 25 50

1985-86 Beşiktaş 36 22 12 2 65 21 56

1986-87 Galatasaray 36 23 8 5 55 24 54

1987-88 Galatasaray 38 27 9 2 86 35 90

1988-89 Fenerbahçe 36 29 6 1 103 27 93

1989-90 Beşiktaş 34 23 6 5 77 20 75

1990-91 Beşiktaş 30 20 9 1 63 24 69

1991-92 Beşiktaş 30 23 7 0 58 20 76

1992-93 Galatasaray 30 20 6 4 74 21 66

1993-94 Galatasaray 30 22 4 4 67 28 70

1994-95 Beşiktaş 34 24 7 3 80 26 79

1995-96 Fenerbahçe 34 26 6 2 68 19 84

1996-97 Galatasaray 34 25 7 2 90 30 82

1997-98 Galatasaray 34 23 6 5 86 43 75

1998-99 Galatasaray 34 23 9 2 85 30 78

1999-00 Galatasaray 34 24 7 3 77 23 79

2000-01 Fenerbahçe 34 24 4 6 82 39 76

2001-02 Galatasaray 34 24 6 4 75 31 78

2002-03 Beşiktaş 34 26 7 1 63 21 85

2003-04 Fenerbahçe 34 23 7 4 82 41 76

2004-05 Fenerbahçe 34 26 2 6 77 24 80

2005-06 Galatasaray 34 26 5 3 82 34 83

2006-07 Fenerbahçe 34 20 10 4 65 31 70

2007-08 Galatasaray 34 24 7 3 64 23 79