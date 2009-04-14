Şampiyonluk şansımız var

Trabzonspor'un Hırvat oyuncusu Hrvoje Cale, şampiyonluk şanslarının devam ettiğini, ancak kalan 7 maçı da kazanmaları gerektiğini söyledi.



Hacettepe maçında Trabzonspor'daki ilk golünü atan savunma oyuncusu, Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerinden biri olan Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu evi ziyaret ederek, bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Cale, evin önünde bulunan çocuklarla da kısa bir süre kolbastı oyunu oynadı.



Cale, kendini çok mutlu hissettiğini belirterek, "Çünkü şu anda ihtiyacım olan her şeye sahibim. Çok iyi bir ailem, kız arkadaşım ve takım arkadaşlarım var. Sürekli takımımda forma giyiyorum. Neye ihtiyacım varsa hepsine sahibim. Üstelik 3 gün önce ligde gol attım. Milli takıma davet ediliyorum. Böyle olunca benden mutlusu yok" dedi.



Son haftalarda bordo-mavili takımda bir düşüş yaşandığını dile getiren Cale, "Bunun nedenlerinden birincisi şanssızlık. Çok talihsiz maçlar oynadık. İkincisi ise işlevsellikten ve verimden uzak maçlar çıkartmamız. Yakaladığımız pozisyonların tamamını değil, yüzde ellisini gole çevirebilsek o bahsettiğimiz maçların hepsini 2-0 kazanabilirdik. Yaşadığımız bu döneme küçük çaplı bir kriz diyebiliriz" diye konuştu.