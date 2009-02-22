Şampiyonluk şansımız sürüyor



Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe'de, teknik direktör Luis Aragones, bu yenilgiye rağmen şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi.



Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe'de karşılaşma sonrasında basın toplantısına katılan teknik direktör Luis Aragones, geçen hafta Hacettepe karşısında 7-0 galip geldiklerini, bu haftayı ise yenilgiyle kapattıklarına dikkat çekerek, ''Bu böyledir, faul sonrasında çarpmadan gelen bir toptan gol yedik. Rakip golden sonra boş alanlar buldu. Biz ortadan giremedik. Oyunu kanatlara yaymaya çalıştık, bunda da başarılı olamadık'' dedi.



Maçta 1-0 geriye düştükten sonra rakibin pozisyonlar bulduğuna dikkati çeken Aragones, ''Biz gol için saldırınca kalemizde pozisyonlar oldu. Defansta problem yaşadığımızı sanmıyorum. Ancak 1-0'dan sonra defansta hatalar yapmış olabiliriz. Çarpıp giren golden sonra 5-6 adamla saldırdık ve defans güvenliğini bıraktık'' diye konuştu.



Aragones, 19 Mayıs Stadı'ndaki suni çimle ilgili bir soruyu ise, ''Bu sahada daha önce 3 kez oynadık. Ne şartta olduğunu biliyorduk. Daha önce gelip antrenman yapmamızı gerektirecek bir durum yoktu'' şeklinde cevapladı.



AYBABA: ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHAYA İYİ YANSITTIK



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Samet Aybaba ise 1-0 kazanmalarına rağmen son vuruştaki beceriksizlik nedeniyle skorun büyümediğini söyledi.



Gençlerbirliği'nin ligin 2. yarısına iyi başladığını ifade eden Aybaba, ''Benim takımım, 2. devreye iyi başlamıştı. Ben, (bu takım 2. yarıya damga vuracak) demiştim. Rakibi iyi tanıyorduk. Çok da iyi analiz ettik. Antrenmanlardaki uygulamalarımızı sahaya çok iyi yansıttık. Son vuruşlarda becerikli olsaydık, skor daha farklı olabilirdi'' diye konuştu.



Karşılaşmanın 2. yarısında mükemmele yakın oynadıklarını ifade eden Aybaba, ''Bir şeyler acımadan galibiyet alamazsınız. Bunu futbolcularıma sürekli söylüyorum. Bacağınız, kolunuz, eliniz, bir tarafınız acıyacak. Biz, iyi futbol oynarken kazanmayı düşünen bir takımız'' diyerek sözlerini tamamladı. Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen Gençlerbirliği'nin Avustralyalı futbolcusu Nile Jedinak da basın toplantısında, 2 takımın da pozitif futbol oynadığını vurgulayarak, ''Çok güzel bir maç oldu. Benim attığım golle kazındığımız için de ayrıca mutluyum. Golde biraz şansım vardı'' dedi.



Genç oyuncu Soner ise iyi mücadele ettiklerini belirterek, ''Puana ihtiyacımız vardı. 3 puanı almayı başardık. Bu seriyi sürdürmeye çalışacağız'' diye konuştu.



CAVCAV: DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav da karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, futbol olarak Fenerbahçe'ye oranla daha iyi bir futbol sergilediklerini ifade ederek, ''Daha fazla pozisyona girdik. Farklı kazanabileceğimiz bir maç oldu. Ancak bu maçlarda önemli olan 3 puandır. Fenerbahçe gibi güçlü bir takımı buradan eli boş gönderdiğimiz için mutluyuz. Ligin ilk yarısında gördüğümüz korkulu rüyadan, 2. yarıda kurtulmak istiyoruz. Ancak şu an ulaştığımız 24 puan bunun için yeterli olmamakla birlikte ilerleyen haftalarda bu korkudan kurtulacağımıza inanıyoruz'' dedi.