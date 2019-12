Şampiyonluk ruhu içimizde

T24 - Bursaspor'u sadece 1 yılda şampiyonluk yarışına sokan Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe zaferi sonrası hislerini ve şampiyonluk şansını anlattı. Sabah gazetesinden Fatih Doğan'ın röportajı.





-Mütevazı bütçeli bu takım nereye yürüyor?





Su akar yolunu bulur. Önemli olan suyun kaynağını canlı tutmak. Futbol kalitesini ve çoşkusunu sahaya bir şelale gibi devamlı yansıtmak. O zaman o coşku akar yolunu bulur. O yolun sonu şampiyonluktur. Yeter ki o coşkuyu, inancı kaybetmeyin. Sözde şampiyonluk değil, özde şampiyonluk deyin. Buna yürekten inanın ve söylemeyin.





- Fenerbahçe'yi Şükrü Saraçoğlu'nda 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmek oyuncuların şampiyonluk coşkusunun işareti değil mi?





Bu futbolcunun hakkı ödenmez. Bu onurlu bir yürüyüş. Biz yola şampiyonluk parolasıyla çıkmadık. Her zaman dedik ki, sahada oynarken zevk alalım, izleyenlere zevk verelim. Kendimize ve rakibimize saygı duyalım. Eğer bunu yaparsak başarı ve şehir arkamızdan gelecektir, Avrupa ve şampiyonluk da... Ancak bizim gibi kadrosu geniş olmayan takımlarda hedefin ne olduğunu söylemler değil, sahadaki mücadeleniz ortaya koyar.





- Futbolcularınız bu mücadeleyi ortaya koymuyor mu? Neden şampiyonluk için temkinli konuşuyorsunuz?





Çok karakterli bir futbolcu grubumuz var. Çoğu yüreğini ortaya koyuyor. Kapasitelerini zorluyor, yenilgiyi kabul etmiyor. Gerçekçi olursak G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon'un bütçeleriyle kıyaslandığında şampiyon olacak bir kadromuz yok. Ama bizde şampiyonluğa inanan yürekler var, iyi bir ekip var, yani şampiyonluk ruhu var. Ancak şampiyonluk söylemini fazla kullanmak istemiyorum. Herşeyin zamanı var. Örneğin takımın yıldızı Sercan Yıldırım'ın sezon başından beri 2 gollük bir katkısı var. En önemli denen yıldızınızdan verim alamamışsınız. Ancak ilerleyen süreçte ondan da yine verim almak istiyoruz.





Önce şu 5 maçı alalım





-Önünüzde iyi bir fikstür dönemi var. Liderlik planlarınız nasıl?





Bizim bütün planlarımız her maçı kazanmaya yönelik. Hepsini alırsanız zaten şampiyon olursunuz. Ama bu konuşarak olmaz. Önümüzde 5 maçlık bir periyot var. Buradan alacağımız 12-15 puanın bizi lider yapacağını düşünüyorum. O zaman şampiyonluk havası daha çok hissedilebilir. Ancak ligin sonlarında bizi daha zorlu maçlar bekliyor.





-Bursa'da nasıl karşılanıyorsunuz?





Bursa çok özel, dinamik bir futbol şehri. Onların desteğini her an arkanızda hissediyorsunuz. Türkiye'de idmanları 500 kişiyle izlenen başka bir takım var mıdır? Belki bu hafta açık idmanı 5 bin kişi seyredecek. Yalova'da davullar zurnalarla karşılandık. Şehre konvoyla girdik. Bu şehir, Bursalı en güzel, en büyük başarıları hakediyor.





Son dakika golüne hiç kızmadım, tebrik ettim





-Fenerbahçe ile kupa ve ligde 3 maç oynadınız. Son dakikada kupadan elenmek ve 2-0 geriden gelip 3-2 kazanmak nasıl bir duygu?





İstanbul'da kupada 3-0 beklemediğimiz bir sonuçtu. İyi oynamadık, maça konsantre olamadık. Takımımı iyi tanıyorum, onlara "3-0'ın rövanşı var. 3 yemişsek 3 atarız" dedim. Bursa'da 3-0'ı bulduk ancak basit bir hatayla 1 gol yedik. Son dakika bu ağır geldi. Buna rağmen soyunma odasına girdiğimde, 'Bu gol nasıl yenir' deyip kimseye kızmadım. Aksine futbolcularımı tek tek tebrik edip, yürekten alkışladım. Çünkü sahaya yüreğini, gücünü yansıtan kapasitesini zorlayan bir takıma yapacağınız tek şey onları alınlarından öpmektir. Ben de 'Üzülmeyin her zaman telafisi vardır' dedim.





-Peki ya pazartesi günkü Fenerbahçe maçı?





Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişsiniz, iyi bir takım olduğunuzu ve rakibinizi yenebileceğinizi göstermişsiniz. Buna rağmen çok götü başladık. 2-0 yenik duruma düştük. Futbolcularımıza kaybetmemeyi ve her zaman kazanmayı isteyen bir karakter aşılamaya çalışyoruz. 2-2'yi bulduk, son dakilarda topu uzaklaştırır, defansa kapanabilirdik. Ama takımımız vakit çalmayı değil, son 15 dakika golü düşünüyor, atağa kalkıp 3-2'yi buluyor. Benim için en önemlisi pes etmeyen bir takım görmek. Kazanırsınız, kaybedersiniz, şampiyon olursunuz, olamazsınız. Önemli olan sonuna kadar mücadele edip elinden geleni yapmaktır.





PFDK'nın seyircisiz ve tarafsız cezasına onay





Kupada 11 Şubat'taki Fenerbahçe maçında, taraftar ve yöneticilerinin neden olduğu olaylar nedeniyle, PFDK'nın Bursaspor'a verdiği 'tarafsız sahada 1 maç seyircisiz oynama' cezası, Tahkim Kurulu tarafından onandı. Bursaspor'un itirazı üzerine dün yapılan toplantıda üyelerden Tanju Güvendiren ve Deniz Tolga Aytöre, 'aşırı yüksek olan cezanın kapatma olması gerektiği' sebebiyle karşı oy verseler de ceza oyçokluğuyla onandı. Benzer bir ceza FIFA tarafından Türk Milli Takımı'na verilmiş, Milliler Euro 2008 elemelerini seyircisiz ve tarafsız sahada oynarken, Futbol Federasyonu da cezayı adaletsiz bulduğunu açıklamıştı.





Şampiyon gibi karşılandı





Fenerbahçe'yi sahasında deviren Bursaspor önce Topçular iskelesinde otobüs feribottan inerken karşılandı. 00.30 sularında iskeleye gelen yüzlerce taraftar şehirdeki dev karşılamanın ön habercisiydi. Otobüsü şehrin girişinde bekleyen binlerce Bursalı ise takıma tesislere dek eşlik etti. Zaman zaman duran konvoy, Ertuğrul Sağlam'a sevgi gösterilerinde bulunurken, Fenerbahçe'ye iki gol atan Ozan İpek de taraftarlara sık sık üçlü çektirdi.





Bursa'nın kalan maçları





Sivasspor (cezalı)

Diyarbakırspor (D)

Kasımpaşa (D) (ERTELEME)

Manisaspor

Denizlispor

İstanbul BŞB (D)

Antalyaspor

Gençlerbirliği (D)

Gaziantepspor

Galatasaray (D)

Kayserispor

Ankaraspor (Bay)

Beşiktaş