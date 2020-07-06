Şampiyonluk oranları güncellendi; işte favori takım

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Başakşehir ve Trabzonspor en düşük oran verilen iki takım olurken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranı 1500.

Süper Lig'de 30. hafta maçlarında alınan sonuçların ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı kayıpsız geçen Başakşehir'in oranı 1.40, Galatasaray 'ı yenen Trabzonspor'un oranı ise 2.45 olarak açıklandı.



Puan kayıplarına devam eden Sivasspor'un oranı 1000'e, Trabzonspor maçından puansız ayrılan Galatasaray'ın oranı ise 1500'e geriledi. Beşiktaş 'ın oranı da Galatasaray gibi 1500.

Süper Lig 30. hafta şampiyonluk oranları

1.40 Başakşehir

2.45 Trabzonspor

1000 Sivasspor

1500 Galatasaray

1500 Beşiktaş.