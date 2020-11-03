Şampiyonluk oranları güncellendi, favori Fenerbahçe

Süper Lig'de tamamlanan 7. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Üst üste 4 hafta kazanan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe favori gösterildi.

Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe’yi yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterdi.

Fenerbahçe’nin oranı 1.85’ten 1.80’e, Galatasaray’ın oranı 3.90’dan 3.75’e, Beşiktaş’ın oranı 7’den 6.50’ye geriledi. Başakşehir’in oranı değişmezken Trabzonspor’un 15 olan oranı 30’a yükseldi.

7. hafta sonunda Süper Lig şampiyonluk oranları şu şekilde:

Fenerbahçe: 1,80

Galatasaray: 3,75

Beşiktaş: 6,50

Başakşehir: 9,00

Alanyaspor: 12,00

Trabzonspor: 30,00