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Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

05 Ocak 2021 14:55

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncellendi. Fenerbahçe'nin 2.65'lik oranı değişmezken Beşiktaş'ın oranı bu hafta aldığı galibiyetin ardından 3.10'dan 2.90'a geriledi. Galatasaray'ın oranı ise 2.90'dan 3.00'e yükseldi.

İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe 'nin 2.65'lik oranı değişmezken Beşiktaş 'ın oranı bu hafta aldığı galibiyetin ardından 3.10'dan 2.90'a geriledi. Galatasaray 'ın oranı ise 2.90'dan 3.00'e yükseldi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 2.90

Galatasaray: 3.00

Alanyaspor: 13.0

Trabzonspor: 25.0

Gaziantep: 40.0

Başakşehir: 60.0.

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