Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncellendi. Fenerbahçe'nin 2.65'lik oranı değişmezken Beşiktaş'ın oranı bu hafta aldığı galibiyetin ardından 3.10'dan 2.90'a geriledi. Galatasaray'ın oranı ise 2.90'dan 3.00'e yükseldi.
İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe 'nin 2.65'lik oranı değişmezken Beşiktaş 'ın oranı bu hafta aldığı galibiyetin ardından 3.10'dan 2.90'a geriledi. Galatasaray 'ın oranı ise 2.90'dan 3.00'e yükseldi.
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 2.65
Beşiktaş: 2.90
Galatasaray: 3.00
Alanyaspor: 13.0
Trabzonspor: 25.0
Gaziantep: 40.0
Başakşehir: 60.0.