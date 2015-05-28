Şampiyonluk ödülü belli oldu

Galatasaray’da gelen 20. şampiyonluğun ve 4. yıldızın ödülü belli oldu. Oyuncuların kontratlarında yazan şampiyonluk ücretine ek olarak verilecek primler, oynanan maç sayısına göre verilecek. Sarı kırmızılı forma ile 30 maça çıkan bir oyuncu tam 200 bin doların sahibi olacak.

Ligin tamamlanmasına 1 hafta kala ezeli rakiplerinin önünde şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen ve tarihinin 20. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da takımının alacağı prim miktarı belirlendi. Önceki gün sarı kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek ve eski başkan Duygun Yarsuvat yönetimi TT Arena’da toplantı yaparken bu zirvede futbol takımına ödenecek prim ve sistemi de netleşti. Alınan ortak karara göre Galatasaray’da şampiyonluk primleri futbolcuların oynadığı maç sayısına göre dağıtılacak.

En çok Selçuk ve Muslera alacak

Oyuncuların kontratlarında yer alan şampiyonluk primlerinin dışında ve onlara ek olarak verilecek olan ikramiyede, sarı kırmızılı forma ile 30 maça çıkan bir futbolcu tam 200 bin dolar şampiyonluk primi alacak. Tüm takımın yararlanacağı bu prim sistemi Galatasaray yönetiminde hesaplanırken, sarı kırmızılılar 4. yıldızın başarı bonusu için toplam 3.2 milyon dolarlık bonus dağıtacak. Bu sistem ile Galatasaray’da en yüksek primi ise 33 haftası oynanan lig maratonunda 32 maçta birden sahaya çıkan Fernando Muslera ve Selçuk İnan en yüksek primi alacak. Onları 31 maçta forma giyen Wesley Sneijder takip edecek.

Hamza Hoca’ya 150 bin dolar

Sezon ortasında mütevazı bir ücrete imza atan Hamza Hamzaoğlu ise 4. yıldız primi olarak 150 bin dolar alacak. Prandelli’nin görevine son verilmesi üzerine para konuşmadan Galatasaray’a ”Evet” diyen ve 500 bin dolar ücret alan Hamzaoğlu, kontratındaki şampiyonluk bonusu maddesine uyarınca bu ödülü alacak.