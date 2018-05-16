Şampiyonluk maçının bilet fiyatları belli oldu

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Göztepe\'nin Bornova Stadı\'nda lider Galatasaray\'ı konuk edeceği şampiyonu belirleyecek son maçın bilet fiyatları belli oldu. Cumartesi günü saat 19.00\'da başlayacak müsabakada VIP tribün 216, numaralı tribün 109, kuzey kale arkası 16.5 ve misafir tribün ise 22 TL olarak olarak belirlendi. Biletler bugün saat 15.00\'te satışa sunulacak. Göztepe yönetiminin aldığı karar doğrultusunda Galatasaray maçında bu sezon en az 3 iç saha karşılaşmasına giriş yapan taraftarlara bilet satın alma önceliği verilecek ve 1 kişi en fazla 1 bilet temin edebilecek. Misafir Galatasaray taraftarına ise güney kale arkasında 450 kişilik yer ayrılacak. Bu kontenjanın 550\'ye çıkarılma ihtimali de gündemde. Deplasman tribün biletlerinin satışını Galatasaray gerçekleştirecek. Futbolseverler, Atatürk Stadı Passolig gişeleri ve Göztepe kulüp binasının altında bulunan GözGöz Mağazası\'nda bilet alımı yapacak. Süper Lig şampiyonunun belirleneceği karşılaşmada geniş güvenlik önlemleri de alınacak.