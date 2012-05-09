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Spor

Şampiyonluk maçını kim yönetecek?

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda şampiyonu belirleyecek Fenerbahçe-Galatasaray maçı bu cumartesi oynanacak

09 Mayıs 2012 20:11

 

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda şampiyonu belirleyecek Fenerbahçe-Galatasaray maçını Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde uzun yıllar sonra düdük çalacak olan Cüneyt Çakır yönetecek.
 
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 12 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak dev maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Türkiye'nin merakla beklediği önemli derbinin dördüncü hakemi ise Yunus Yıldırım.
 
Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun üçüncüsünün belirleneceği Beşiktaş-Trabzonspor maçında ise Fırat Aydınus düdük çalacak.
 
Fiyapı İnönü Stadı'nda 11 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlardan birisinin belirleneceği maçta Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.

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