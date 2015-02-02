'Şampiyonluk kutlaması için taraftarı Sultanahmet Camii'nde sabah namazına bekliyorum'

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Demba Ba, şampiyonluk kutlamaları için taraftarları Sultanahmet'e davet etti.

Siyah beyazlı takımın eski futbolcusu Pascal Nouma için taraftarların diskoya götürmesi yönünde tezahürat yaptığının hatırlatılması üzerine Senegalli oyuncu, kendisinin onları Allah'a götürdüğünü ve bunun daha güzel olduğunu ifade etti.

Zamanı olması halinde taraftarlarla ilgilendiğini kaydeden Demba Ba, onları mutlu ettiğinde kendisinin de mutluluk yaşadığını dile getirdi.

'Bilic ve Beşiktaş'ı çok sevdim'

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş olarak takım ve oyuncu kalitesinin şampiyonluk mücadelesinde kendilerine avantaj sağladığını söyledi.



Teknik direktörleri Slaven Bilic'in ligin en iyi çalıştırıcısı olduğunu savunan Demba Ba, şu ifadeleri kullandı: "Onu da Beşiktaş'ı da çok sevdim. Taraftarlarımızın şampiyonluk beklentilerinin farkındayım. Bu sezon iyi şeyler yapıyoruz, önümüzdeki sezon bu daha da iyi olacak. Beşiktaşlıların haricinde bizim şampiyon olacağımıza inanan kimse yok. Bence hak ettiğimiz saygıyı görmüyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe yaptıklarıyla daha fazla takdir görüyor. Stat konusunda yaşadıklarımız düşünüldüğünde daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Böyle olmamalıydı."



Spor Toto Süper Lig'deki futbolun birçoğunun düşündüğü gibi berbat olmadığını belirten Senegalli futbolcu, Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde görev yapan Önder Özen'den rakip defans oyuncularının videolarını istemesi konusunda, "Özellikle savunma oyuncularının kararlılığı ve sertliği forvetleri çok zorluyor. O videoları izlediğimde ancak İngiltere'deki formumu ve sürekliliğimi yakalarsam burada ciddi bir gol sayısına ulaşabileceğimi düşünmüştüm. Şimdi artık ilk yarı geride kaldı ve düşündüklerimden farklı bir şeyle karşılaşmadım" ifadelerini kullandı.



Henüz yüzde 100 oranıyla oynayamadığına dikkati çeken Demba Ba, şu an yüzde 70'te olduğunu kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri olan Liverpool'un geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ı 8-0 yenmesi konusunda Demba Ba, "Liverpool'a karşı en son oynadığımda takımım 2-0 kazanmıştı. Liverpool'a 8-0 kaybeden Beşiktaş kadrosu artık tamamen değişti. Ben de değiştim, artık Chelsea'nin oyuncusu değilim. Onları elemek, onları alt edebilmek bizim için çok önemli bir görev. Tek motivasyon kaynağımız bu" görüş belirtti.



Beşiktaşlılık duruşu konusunda görüşlerini aktaran Senegalli futbolcu bu konuda küçük bir fikrinin olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaşlı doğarsın, Beşiktaşlı da ölürsün! Hepsi bu kadar" ifadelerini kullandı.