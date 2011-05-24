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Spor

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA KAN AKTI İSTANBUL (A.A)

24 Mayıs 2011 18:24

-ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA KAN AKTI İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Fatih'te Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında rastgele açılan ateş sonucu bir kişinin ölümüne ilişkin olarak Recep N. adlı kişi, şüpheli sıfatıyla aranmaya başlandı. Alınan bilgiye göre, Kumkapı Katip Kasım Mahallesi Beşikçi Sokak'ta, önceki gün bir arkadaşının evinin balkonundan sokaktaki Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarını izleyen Habip Koyunbakan'ın (18) silahla başından vurularak ölümüne ilişkin olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları ve alınan ifadeler sonucunda, Koyunbakan'ın ölümüne ilişkin olarak Recep N. (26) ''şüpheli'' sıfatıyla aranmaya başlandı. Şüphelinin yakalanması için başlatılan geniş çaplı çalışmalarda, Recep N'ye ait fotoğrafların da kullanıldığı öğrenildi.

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