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ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA "MAGANDA" GÖLGESİ İSTANBUL (A.A)

23 Mayıs 2011 23:36

-ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA "MAGANDA" GÖLGESİ İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Fatih'te Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları için balkona çıkan genç, tabancayla rastgele ateş açılması sonucu öldü. Alınan bilgiye göre, Kumkapı Katip Kasım Mahallesi Beşikçi Sokak'ta, Şanlıurfa'dan ziyaret için akrabasının yanına birkaç gün önce ziyarete geldiği öğrenilen Habip Koyunbakan (18), dün saat 22.30'da Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarını izlemek için balkona çıktı.  Kutlamalar sırasında tabancayla rastgele ateş edilmesi üzerine başından silahla yaralanan Koyunbakan, akrabaları tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Habip Koyunbakan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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