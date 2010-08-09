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Spor

ŞAMPİYONLUK KUPASI ŞEHİDİN MEZARINA GÖTÜRÜLECEK BURSA (A.A)

09 Ağustos 2010 15:58

-ŞAMPİYONLUK KUPASI ŞEHİDİN MEZARINA GÖTÜRÜLECEK BURSA (A.A) - 09.08.2010 - Bursaspor taraftarları, Şampiyonluk Kupası'nı yeşil-beyaz renklere gönül veren ve 1993 yılında Mardin'de şehit düşen Asteğmen Abdülkerim Bayraktar'ın mezarına götürecek. Bursasporlu taraftarlarca oluşturulan, ''www.bursasporum.com'' adresli resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Abdülkerim Bayraktar'ın yarın saat 19.30'da Pınarbaşı Şehitliği'ndeki mezarı başında anılacağı bildirildi. Şehitlik ziyaretine tüm taraftarların davetli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Şehit edilişinin 17. yılında 'Teksas Tribünü'nün Abdül ağabeyi şehit Asteğmen Abdülkerim Bayraktar'ı yarın saat 19.30'da Pınarbaşı'ndaki şehitlikte kabri başında anmaya gidiyoruz. Yıllarca hayal ettiği, adına besteler yaptığı şampiyonluğu göremeden aramızdan ayrılan Abdül ağabeyimize şampiyon Bursaspor'un kupasını götürüyoruz. Bu ziyarete tüm Bursasporlu taraftarları bekliyoruz.''

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