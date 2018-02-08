Şampiyonluk kupası Karacabey'de

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA),(DHA) - TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor\'un U16 Takımı, şampiyonluk kupasını onursal başkan Ali Özkan\'a getirdi.

U16 Yaş Ligi 3\'üncü Grup’ta şampiyonluk maçında Yiğitlerspor’u 3-0 yenen Karacabey Birlikspor kupanın sahibi oldu. Şampiyonluk kupasını alan Karacabey Birlikspor, Elit Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Aldıkları kupayla kulüp tesislerine giden teknik heyet ve futbolcular, Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak tarafından karşılandı. Futbolcuları tebrik eden Başkan Koçak, “Bugün oynadığımız U-16 Grup Birinciliği Baraj Müsabakası sonucunda Yiğitlerspor’u 3-0 yenerek şampiyon olduk. Takımımızı elde ettiği bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

\"ALTYAPIYA ÖNEM VERİLMESİ GEREKİYOR\"

Tesislerin ardından Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Birlikspor Onursal Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret eden futbolcular, Başkan Ali Özkan tarafından kapıda karşılandı. Futbolcularla tek tek tokalaşan ve yaşadığı mutluluğu paylaşan Başkan Özkan, “Hepinizi tebrik ediyorum. 2014’ten beri Karacabey’de spor seferberliği başlattık. Sizlerle birlikte bu işi güzel bir şekilde götürüyoruz. Kulüp başkanımızın, yöneticilerimizin ve herkesin bunda emeği var. 2. Amatör Kümeden aldığımız takımımızı 23 yıllık özlemimiz olan 3\'üncü Lige taşıyarak büyük bir başarı elde ettik. Başarıların kalıcı olması için altyapıya önem verilmesi gerekiyor\" dedi.

YENİ TESİS GELİYOR

Altyapının yanı sıra tesisleşmeye de önem verdiklerini dile getiren Ali Özkan, \"Yakında açacağımız tesisi Karacabey’e kazandıracağız. Futbolun yanı sıra sporun her alanında çalışma yapıyoruz. Basketbol, güreş ve voleybolda da iddialıyız. Sporu gençler için yapıyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için spor yapıyoruz. U 16 takımımızı tebrik ediyorum. Şampiyon olarak Elit Lig’e yükseldik. Profesyonel birçok arkadaşımızın bu takımdan çıkacağına inanıyorum. Daha üst liglerde de Karacabey’i başarıyla temsil edeceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından futbolcular ve teknik heyet, Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Birlikspor Onursal Başkanı Ali Özkan ile birlikte şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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