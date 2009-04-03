Şampiyonluk için umutluyum



Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Zapo, kadrolarının geniş olmasının kendisini şampiyonluk için umutlandırdığını belirtti. Çek oyuncu ayrıca rakipleri ile ilgili açıklamalarda da bulundu.



Futbol Federasyonu'nun aylık resmi yayın organı Tam Saha dergisinin Nisan sayısında röportajına yer verilen Beşiktaş’ın Çek futbolcusu Tomas Zapotocny Türkiye Ligi'nin en iyi 3 takımından birinde oynadığı belirtti.



Yedek kalmanın her futbolcuyu üzeceğini belirten Zapo "sadece ben değil, çok kaliteli futbolcular olan Cisse, Bobo, Holosko, Uğur İnceman bile yedek kalabiliyor" dedi.



Ülkesinde Liberec forması altında şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli savunma oyuncusu, Bugünün Sivasspor'unu o günün Liberec'ine benzediğini söyleyerek ''bizim için de aynı durum vardı. Liberec genç ve çok istekli oyuncularıyla inanılmaz bir başarı yaşadı. Bunun Türkiye'de de Sivasspor ile gerçekleşmesi müthiş olur ve üstelik olmayacak bir şey de değil'' açıklamasını yaptı. Türkiye'de oynadığı rakipler içinde en fazla zorlandığı takımın



Trabzonspor olduğunu vurgulayan Çek oyuncu "Trabzonspor ve Sivasspor'un oynama tarzları, istekleri, hırsları ve mücadele yapıları gerçekten çok hoşuma gidiyor.'' açıklamasını yaptı.



Beşiktaş’ta bir gün kaptan olmak istediğinide belirten Zapotocny ''Bunun gerçekten gönlümden geçen bir istek olduğunu söylemek isterim. Hatta bunun için Türkçe dersleri almaya başladım'' dedi.



İdeal kaptan olarak Fenerbahçe'li Alex'i örnek gösteren siyah-beyazlı oyuncu ''Bir kere çok başarılı bir oyuncu, çok teknik ve oyunu çok iyi okuyor. İyi oyuncu olduğu için saha içinde hem takım arkadaşlarının hem de rakiplerinin çok saygı duyduğu bir isim. Bence Türkiye Ligi'nde oynayan en iyi oyuncuda Alex" dedi.