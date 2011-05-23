-ŞAMPİYONLUK GERGİNLİĞİ BURSA (A.A) - 22.05.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto süper Lig 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak tamamlarken, Bursa'da takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için araçlarıyla şehir turu atan sarı-lacivertli taraftarlar ile Trabzonspor ve Bursaspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'nin Sivasspor'u deplasmanda 4-3 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Bursa'da yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, kutlamalar için araçlarıyla şehir turuna çıktı. Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli bayraklarla donattıkları araçlarıyla kentin değişik yerlerinden klakson çalarak Heykel'e gelmek istedi. Özellikle Trabzonspor taraftarlarının ağırlıklı olduğu Dikkaldırım Caddesi'nden geçen Fenerbahçe taraftarları ile bordo-mavili taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe taraftarlarının kullandığı araçlara yabancı cisimler attı, bazı araçların camları kırıldı. Öte yandan, kalabalık bir Bursaspor taraftar grubu da Heykel'de toplanarak, Fenerbahçelilerin şampiyonluk sevinci yaşamasını engellemeye çalıştı. Bu sırada, bazı Bursapor ile Fenerbahçe taraftarları arasında da gerginlik oldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dikkaldırım, Çekirge Caddesi, Altıparmak Caddesi ve Heykel'de geniş güvenlik önlemi alarak, Fenerbahçe, Bursaspor ve Trabzonspor taraftarlarının birbirlerine yaklaşmasına engel olmaya çalıştı. -GÜVENPARK'TA GERGİNLİK YAŞANDI Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile sona eren karşılaşma sonrasında Trabzonsporlu ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Güvenpark'ta takımlarının şampiyonluğunu kutlayan Fenerbahçeli taraftarlarla, yaklaşık 50 kişilik Trabzonsporlu taraftar arasında sataşmalar oldu. Trabzonsporlu taraftarların saldırısı sırasında basın mensupları da zor anlar yaşadılar. Bu arada, bu kısa gerginlik sonrasında bir bordo-mavili taraftarın elinde döner bıçağı olduğu görüldü. Taraftarların trafiği kapatmaması için güvenlik güçleri yoğun çaba harcadılar ancak zaman zaman bunda başarılı olamadılar. -TRABZONSPOR TARAFTARLARINDAN TEPKİ Trabzonspor taraftarları, Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) canlı yayın aracına zarar verip, bazı basın mensuplarına tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin Sivasspor'u deplasmanda mağlup etmesi sonrası, Kardemir Karabükspor deplasmanında galip gelmesine rağmen şampiyon olamayan bordo-mavili takımın mağlubiyetine üzülen taraftarlar, Trabzon kent merkezindeki Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanıp uzun süre Trabzonspor lehine tezahüratta bulundu. Fenerbahçe ile kulüp başkanı Aziz Yıldırım aleyhine de tezahüratta bulunan bordo-mavili taraftarlar, maç sonrası gelişmeleri aktaran İHA'nın canlı yayın aracına saldırdı. Olayda, İHA ekibi yara almadan kurtulurken, taraftarlarca tekmelenen canlı yayın aracında hasar oluştu. Bordo-mavili taraftarlar, İstanbul'dan gelen bazı basın mensuplarına da tepki gösterdi. Kentte, başka bir olumsuzluk yaşanmaması için İl Emniyet Müdürü Ferudun Boz koordinesindeki polislerce güvenlik önlemleri alındı. -BODRUM'DAKİ KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI Bodrum'da Belediye Meydanı'nda toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, Neyzen Tevfik Caddesi boyunca yürüyerek takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Ellerinde meşaleler ve Fenerbahçe bayrakları taşıyan gruptakilere, eğlence merkezlerindeki turistler de destek verdi. Bu arada, kutlamalar sırasında iki grup arasında çıkan kavgada darp edilen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kent merkezinde bir olumsuz yaşanmaması için yoğun güvenlik tedbirleri aldı. -ANTALYA Şampiyonluğu kutlayan Fenerbahçeli taraftarlara, bir grup Antalyasporlu taraftar tepki gösterdi. Işıklar caddesinde konvoy oluşturan Fenerbahçeli taraftarların araçlarına, Antalyasporlu taraftarlar engel olmak istedi. Araçların önünü kesen bir grup Antalyasporlu taraftarlar ile Fenerbahçe taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavganın devam etmesi üzerine Çevik Kuvvet ekipleri müdahalede bulundu. Polisin müdahalesi üzerine Antalyasporlu taraftarlar ara sokaklara kaçtı. Polis, Işıklar caddesi civarında geniş güvenlik önlemi aldı. -"CENAZE EVİNDE DÜĞÜN OLMAZ" Spor Toto Süper Ligi'ni Fenerbahçe'nin şampiyon olarak tamamlamasının ardından bir grup Kocaelispor taraftarı, ''Cenaze evinde düğün olmaz'' diye bağırarak, kutlama yapan Fenerbahçelilere saldırdı. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, Kocaelispor taraftarının taşkınlık yapmasını engellemeye çalıştı. Alınan bilgiye göre, Hodri Meydan taraftar grubu üyesi yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, İzmit'te toplu halde maç seyredilen kafeteryaların bulunduğu bölgeye yürüdü. Grup, maçın bitmesinin ardından şampiyonluk kutlaması için sokağa çıkan Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı. Belsa Plaza civarı, Sabri Yalım Parkı, Fethiye Caddesi, Cumhuriyet Parkı ve İstiklal Caddesinde önlem alan polis, taşkınlık yapan grubun dağılmasını istedi. Sokak aralarına kaçan grup, yoldan geçen otomobillere ve üzerinde Fenerbahçe forması bulunan taraftarlara saldırılarını sürdürdü. Grup, tezgahını dağıttıkları bir seyyar satıcıdan elde ettikleri Fenerbahçe formasını çakmakla yaktı. İnönü Caddesinde bir araya gelen grubun, bir süre caddeyi trafiğe kapatarak, yoldan geçen minibüslerde ''Fenerbahçeli araması'' yapması üzerine polis müdahale etti. Bu sırada minibüsteki bazı taraftarların üzerlerinden Fenerbahçe formalarını çıkarttığı gözlendi. Grup, polisin müdahalesinin ardından dağıldı.