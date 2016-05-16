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Ekonomi

Şampiyonluk Beşiktaş'a Borsa'da yaramadı

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın Borsa'daki hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 100 artış gösterdi

16 Mayıs 2016 22:06

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisselerinin fiyatı, futbol takımının şampiyonluğunu ilan etmesinin ertesi günü yüzde 13 değer kaybetti.

Beşiktaş futbol takımı, dün aldığı galibiyetle Spor Toto Süper Lig'in bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, bugün Beşiktaş Futbol Yatırımları hisselerinin fiyatı, etkisini artıran kar satışları ile hızlı bir şekilde düşüşe geçti.

Beşiktaş hisselerinin fiyatı yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 100'ün üzerinde kazandırmasının ardından geçen hafta başlayan kar satışları ile gerilemeye başlamıştı. Geçen hafta yüzde 5 değer kaybeden Beşiktaş hisselerinin fiyatı, bu haftaya da düşüşle başladı ve yüzde 12,58 gerileyerek 4,17 liraya indi.

 

Beşiktaş'ın değeri 1 milyar lira

 

Beşiktaş'ın toplam piyasa değeri bugünkü kayıpla 1 milyar lira olurken, ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe'nin piyasa değeri ise bugün yüzde 1,74'lük düşüşe karşın 1,1 milyar lirada kaldı.

Fenerbahçe, böylece önceki haftalarda Beşiktaş'a kaptırdığı 'en yüksek piyasa değerine sahip spor şirketi' unvanını geri aldı.

 

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