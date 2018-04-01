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Spor

Şampiyonluğunu ilan etmek üzere olan Münih, Dortmund'a da acımadı: 6-0

Lider Bayern Münih ile ikinci olan Schalke arasındaki puan farkı; 17

01 Nisan 2018 16:47

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, ağırladığı Borussia Dortmund'u 6-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda avantajını sürdürdü.

Allianz Arena'da oynanan ve 75 bin seyircinin izlediği ligin 28. hafta karşılaşmasına hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. ve 44. dakikada Robert Lewandowski, 14. dakikada James Rodriguez, 23. dakikada Thomas Müller ve 45+1'de Franck Ribery'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bavyera ekibi, 87. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund'da Türk oyuncu Nuri Şahin, 78. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bayern Münih, aldığı galibiyetle puanını 69'a yükseltti ve tarihindeki 28. lig şampiyonluğuna çok yaklaştı. Borussia Dortmund ise 48 puanla 3. sırada kaldı.

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