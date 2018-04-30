Şampiyonluğun kaderi Ege'den geçiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Beşiktaş\'ı derbide 2-0 mağlup ederek liderliğini koruyan Galatasaray, ligin son 3 haftasında 2 kez Ege deplasmanına çıkacak.

Ligde pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor\'a konuk olacak Galatasaray, 33\'üncü haftada evinde Evkur Yeni Malatyaspor\'u ağırladıktan sonra sezonu İzmir\'de Bornova Stadı\'ndaki Göztepe deplasmanıyla bitirecek. Son 3 haftaya 66 puanla takipçileri Medipol Başakşehir\'in 1, Fenerbahçe\'nin 3, Beşiktaş\'ın ise 4 puan önünde giren Sarı kırmızılı takım, bu sezon iç sahada oynadığı 16 maçın 15\'ini kazanıp sadece Fenerbahçe ile berabere kalırken deplasmanda ise 15 maçta 6 galibiyet elde edebildi.

Galatasaray, dış sahada bu sezon 2 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Terim\'in ekibi, şampiyonluk yolunda bu haftaki rakibi eski futbolcusu Okan Buruk\'un çalıştırdığı Akhisarspor\'u ligde evinde ilk yarıda 4-2 mağlup etti. Akhisar\'ı Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, 18 Nisan\'da evindeki rövanşı ise 2-0 kaybedip finali rakibine kaptırdı. Fatih Terim\'in öğrencileri sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı\'ndaki Göztepe maçını da 3-1 kazanmayı başardı.

Öte yandan Akhisar\'da pazar günü oynanacak Galatasaray maçının biletlerinin yarın satışa çıkması bekleniyor.