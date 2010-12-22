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Spor

ŞAMPİYONLUĞU TARAFTARLARA ARMAĞAN ETTİ İSTANBUL (A.A)

22 Aralık 2010 00:00

-ŞAMPİYONLUĞU TARAFTARLARA ARMAĞAN ETTİ İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı Teknik Direktörü Ze Roberto, kazanılan dünya şampiyonluğunu taraftarlara armağan ettiklerini söyledi. Maç sonrası açıklamalar yapan Ze Roberto, özellikle salonu dolduran taraftarlara çok teşekkür ettiğini ifade etti. Ze Roberto, şöyle konuştu: ''Bu başarı tamamen bir ekip çalışmasının ürünüdür. Daha önce Brezilya ekibi ile oynamamıza rağmen bugünkü maçta bambaşka bir rakip vardı karşımızda. Onlar da şampiyonluğu çok istedi ama biz kazandık. Bu şampiyonluk Fenerbahçe için bir ilk. İyi bir çalışma yaptık. Hepimiz dersimizi iyi çalıştık. Taraftarımıza bu kupayı armağan ediyoruz.''

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