T24 LogoT24 Logo
Spor

ŞAMPİYONLUĞU HAK EDEREK KAZANDIK DÜZCE (A.A)

05 Temmuz 2011 23:47

-ŞAMPİYONLUĞU HAK EDEREK KAZANDIK DÜZCE (A.A) - 05.07.2011 - Alim Tunçay - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolda yürütülen şike soruşturmasıyla ilgili olarak, ''Alnımızın akıyla şampiyonluğu hak ederek kazandık'' dedi. Kocaman, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, yaşanan gelişmelerle ilgili çok sesiz kaldıklarını ama bundan sonra konuşacaklarını dile getirerek, ''18 maçın 17'sini alarak alnımızın akıyla şampiyon olduk. Bu kadar başarıyı kimse bir kalemde kirletemez. Bir takım seçilerek bu işler olmaz. Bataklığı kurutmak için 1959'dan beri tüm ligin araştırılması lazım. Fenerbahçe büyük bir camiadır. Şampiyonluk alınırsa kursaklarında kalır'' diye konuştu. Soruşturmada bahsi geçen maçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Kocaman, şunları söyledi: ''Eskişehirspor maçı konuşuluyor, o maçta Batuhan'ın kafa vuruşu direkten dönmüştü. Bucaspor maçında 3-1'den 5-3 kazandık. O maçta sonradan oyuna giren Guiza'nın gol atacağını kim tahmin edebilirdi. Musa Aydın gol attı, asist yaptı, Emre ile kavga etti. Sivasspor maçında Mehmet Yıldız asist yapmıştı. Biz maçları mücadele ederek alnımızın akıyla kazandık.'' Kocaman, konuyla ilgili daha sonra da açıklamalar yapacağını sözlerine ekledi. -KAPTAN ALEX: ''EMEKLERİMİZİ KİMSE GÖZ ARDI EDEMEZ''- Fenerbahçe'nin, Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'ndeki ilk antrenmanı öncesinde Aykut Kocaman, oyuncuları etrafına toplayarak, gazetecilere verdiği mesajları onlara da aktardı. Kocaman'ın futbolcularına ayrıca, çok çalışarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söylediği bildirildi. Bu sırada söz alan kaptan Alex'in de ''Hocamıza katılıyorum. Alnımızın teriyle kazandığımız bir şampiyonluk. Bu emeklerimizi kimse göz ardı edemez. Biz çalışmalarımızı ve antrenmanlarımızı daha önce yaptığımız gibi en iyi şekilde yapacağız. Olaylara, gelişmelere kulaklarımızı tıkayıp işimizi yapacağız'' şeklinde konuştuğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24