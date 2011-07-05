-ŞAMPİYONLUĞU HAK EDEREK KAZANDIK DÜZCE (A.A) - 05.07.2011 - Alim Tunçay - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolda yürütülen şike soruşturmasıyla ilgili olarak, ''Alnımızın akıyla şampiyonluğu hak ederek kazandık'' dedi. Kocaman, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, yaşanan gelişmelerle ilgili çok sesiz kaldıklarını ama bundan sonra konuşacaklarını dile getirerek, ''18 maçın 17'sini alarak alnımızın akıyla şampiyon olduk. Bu kadar başarıyı kimse bir kalemde kirletemez. Bir takım seçilerek bu işler olmaz. Bataklığı kurutmak için 1959'dan beri tüm ligin araştırılması lazım. Fenerbahçe büyük bir camiadır. Şampiyonluk alınırsa kursaklarında kalır'' diye konuştu. Soruşturmada bahsi geçen maçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Kocaman, şunları söyledi: ''Eskişehirspor maçı konuşuluyor, o maçta Batuhan'ın kafa vuruşu direkten dönmüştü. Bucaspor maçında 3-1'den 5-3 kazandık. O maçta sonradan oyuna giren Guiza'nın gol atacağını kim tahmin edebilirdi. Musa Aydın gol attı, asist yaptı, Emre ile kavga etti. Sivasspor maçında Mehmet Yıldız asist yapmıştı. Biz maçları mücadele ederek alnımızın akıyla kazandık.'' Kocaman, konuyla ilgili daha sonra da açıklamalar yapacağını sözlerine ekledi. -KAPTAN ALEX: ''EMEKLERİMİZİ KİMSE GÖZ ARDI EDEMEZ''- Fenerbahçe'nin, Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'ndeki ilk antrenmanı öncesinde Aykut Kocaman, oyuncuları etrafına toplayarak, gazetecilere verdiği mesajları onlara da aktardı. Kocaman'ın futbolcularına ayrıca, çok çalışarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söylediği bildirildi. Bu sırada söz alan kaptan Alex'in de ''Hocamıza katılıyorum. Alnımızın teriyle kazandığımız bir şampiyonluk. Bu emeklerimizi kimse göz ardı edemez. Biz çalışmalarımızı ve antrenmanlarımızı daha önce yaptığımız gibi en iyi şekilde yapacağız. Olaylara, gelişmelere kulaklarımızı tıkayıp işimizi yapacağız'' şeklinde konuştuğu belirtildi.