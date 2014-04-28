Fenerbahçe, Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertli futbolcular, şampiyonluk sonrası ilk açıklamalarını yaptılar. Bekir İrtegün kazandıkları şampiyonluğu “biber gazı yiyen, suçlanan herkese” armağan ettiğini söyledi.

İşte Fenerbahçeli futbolculardan şampiyonluk mesajları:

Alper Potuk: Bu benim ilk şampiyonluğum. İnşallah da son olmayacak. Bu şampiyonluk Başkanımız Aziz Yıldırım'a hediye olsun.

Bekir İrtegün: Biz çok çektik. Bu şampiyonluğu biber gazı yiyen, suçlanan herkese armağan ediyorum. Bu şampiyonluğumuz da diğerleri gibi tertemiz. Taraftarlarımız dolayısıyla kutlasınlar.

Hasan Ali Kaldırım: İlk sezonumda şampiyonluk yaşamaktan dolayı çok mutluyum.

Bruno Alves: Tekrar şampiyonluk yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Umarım Fenerbahçe ile daha fazla şampiyonluk yaşarız. Bu şarkılarla şampiyonluk kutlamak çok güzel.

Volkan Demirel: Bu şampiyonluk 3 Temmuz sürecinden beri yaşadığımız zorlukları unutturacak .Bu şampiyonluğu Fenerbahçe için hapis yatan ve tekrar yatacak olan başkanımız Aziz Yıldırım'a armağan ediyoruz.

Emre Belezoğlu: 3 senedir yaşadıklarımız ortada, Herkes her şeyin farkında. Bu şampiyonluk başta başkanımız olmak üzere tüm camiamıza armağan olsun.

Caner Erkin: Böyle bir senede çok önemli bir şampiyonluktu. Çok çalıştık ve bu başarıyı hak ettik.

Dırk Kuyt: Bu fantastik ve bu tarihi kulübün parçası olduğum için çok mutluyum.

Moussa Sow: Çok zorlu bir sezon geçirdik. Hiç kolay bir sezon olmadı. Ama çok şükür şampiyonuz.

Selçuk Şahin: Camiamıza, taraftarımıza, başkanımıza bu şampiyonluk hayırlı olsun. Bu benim 5. şampiyonluğum, nice beşinci şampiyonluklara inşallah

Mehmet Topal: 2 yıldır bu camianın içindeyim. Şampiyonluğu hak ettik. Bu şampiyonluk başkanımıza, camiamıza armağan olsun.

Ersun Yanal: Fenerbahçe oynadığı bu futbolla bu şampiyonluğu hak ettiler. Taraftarın verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. (DHA)