'Şampiyonluğa inanıyoruz'



Kayserispor karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Beşiktaş'ta, genel sekreter Kenan Öner iddialı açıklamalarda bulundu. Gerekli dersleri çıkartarak yollarına devam edeceklerini söyleyen Öner, "Hedefe ulaşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın'' dedi.





Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner, Kayserispor karşısında alınan yenilginin Beşiktaş'ı şampiyonluk hedefinden uzaklaştırmayacağını söyledi.



Kenan Öner, Kayserispor deplasmanında ligin ilk mağlubiyetini aldıklarını ifade ederek, ''Bu mağlubiyet şüphesiz hepimizi üzdü, ancak hedefimizden uzaklaştırmadı. Turkcell Süper Lig'in 2008-2009 sezonunu şampiyon olarak bitireceğimize yürekten inanıyoruz. Bu inanç camiamızın, taraftarımızın, yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ortak heyecan, istek ve birlikteliğinden kaynaklanmaktadır'' diye konuştu.



Ligde her takımın puan kayıpları yaşayacağını belirten Öner, ''Mustafa Denizli gibi değerli, tecrübeli bir teknik direktörün yönetimindeki, Türkiye'nin en iyi kadrolarından birisine sahip olan takımımız, yaşadığı puan kayıplarından gerekli dersleri çıkartıp, yoluna daha iddialı, daha güçlü devam edecektir. Bu uzun maratonda şüphesiz takımımızın en büyük gücü taraftarımız olacaktır. Turkcell Süper Lig'de hedefe sabırla, itidalle, başarıya odaklanmış ve çok çalışarak ulaşılacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın'' dedi.



KAZANMA AZMİ



Kenan Öner, Beşiktaş'ın puan kaybettiği karşılaşmalarda bile kazanma azmini ve mücadelesini maçın son dakikasına kadar sürdürmesinin de önemli bir husus olduğunun altını çizerek, ''Kaybederken bile mücadele etmek, terini son damlasına kadar akıtmak ve sahada iyi niyetli mücadeleyle formanın hakkını vermek gerekir. Takımımız bu mücadelesini sürdürdüğü müddetçe, ligde puan kaybını en az yaşayan takım olacaktır'' dedi.



AMATÖR BRANŞLAR



Beşiktaş'ın bu yıl sadece futbolda değil, amatör branşlarda da iddialı olduğunu belirten Kenan Öner, ''Amatör branşlarda Beşiktaş forması giyen sporcularımız tarihi başarılar elde ederek, Beşiktaş bayrağını en yükseklerde dalgalandırıyorlar'' ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı kulübün sporcusu Kübra Öztürk'ün, Dünya Genç Bayanlar Satranç Şampiyonası'nda ikinci olarak Büyükusta normunu aldığını, Esra Güllü'nün milli forma ile Dünya Dağ Koşusu Kupası'nda dünya ikinciliğini elde ettiğini belirten Öner, ''Bayan voleybol takımımız Sırbistan'da Balkan Şampiyonluğu'nu kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu tarihi başarılar bütün Beşiktaş camiası için gurur kaynağıdır. Amatör branşlarımızdaki başarılarımız devam edecektir'' şeklinde konuştu.



Kenan Öner, tüm dünyayı etkileyen küresel kriz nedeniyle ciddi tasarruf tedbirleri aldıklarını, konjonktürel seyre göre bu tasarruf uygulamalarını yönlendireceklerini ifade etti.



BJK TV DEVAM EDECEK



Son günlerde BJK TV ile ilgili bazı basın organlarında çıkan haberlerin tam olarak gerçeği yansıtmadığını belirten Öner, 2008 yılı sonuna kadar mevcut düzenin devam edeceğini söyledi.



Öner, BJK TV ile ilgili olarak, ''Yıl sonunda BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ve BJK İnönü Stadı'nda oluşturulacak mekanlarla ve teknik donanımla BJK TV'nin yayınına kulüp olarak da destek vereceğiz ve aynı zamanda Doğan Yayın Grubu ile de birlikteliğimizi koordineli bir şekilde devam ettireceğiz. BJK TV'nin tam anlamı ile camiamızın beklentilerine cevap verebilmesi için televizyon yayıncılığının atar damarı reklam hususuna önemli ihtiyaç duyulduğundan, bu konuda da yoğun çalışma ve destek arayışı içinde olacağız'' şeklinde konuştu.