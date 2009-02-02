Şampiyonluğa çok yakınız

Trabzonspor'un kaptanı Hüseyin Çimşir, ligde beşinci şampiyonun çıkacağını sanmadığını ve kendilerinin şampiyonluğa çok yakın olduğunu söyledi.





Hüseyin Çimşir, Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi'ndeki röportajında, yönetim kurulunun ve teknik heyetin oyuncu kadrosunu baskı altına almamak için şampiyonluk kelimesine fazla vurgu yapmamasının doğru bir strateji olduğunu belirtti. Hüseyin, ''Aslında Trabzonspor takımı her sezona şampiyonluk parolasıyla başlar. Bu sezon ise yeni kurulan bir takım oluşumuzdan ötürü bu konu fazla dillendirilmedi. Ancak geride kalan haftalarda görüldü ki Trabzonspor şampiyonluk hedefine çok yakın. İnşallah performansımızı devam ettirip uzun yıllardır özlemle beklediğimiz bu kupaya kavuşuruz'' dedi.



Yeni kurulan kadrolarıyla kimsenin bu kadar puan toplayabileceklerini tahmin etmediğini ifade eden Hüseyin, ''Tabii tahminlerin aksi çıktı ve ilk yarıyı ikinci sırada bitirdik. Antalya'daki devre arası kampı eksiklerimizi görmemiz bakımından faydalı oldu. Bu hazırlıklarımızın karşılığını almak istiyoruz'' değerlendirmesini yaptı.



Hüseyin, sezon başındaki hazırlık kampında ilk 11'deki yerinin tehlikeye düşmesine ilişkin ise, ''Sonuçta yeni oluşan bir takımımız vardı. Hocamız Ersun Yanal da oyun şablonunu oturtmak için bana bazı maçlarda görev verdi, bazılarında vermedi. O dönemde en iyi ilk 11'in arayışı içindeydi. 'İlk 11'de olamam' diye hiçbir zaman paniğe kapılmadım. Zaten benim Trabzonspor'daki mücadelem de ilk 11'de yer almak değil, takımın başarılı olması için. Hatta tek amacım bu diyebilirim'' şeklinde konuştu.



Hüseyin, eleştirinin futbol oynayan herkes için yapıldığına değinerek, ''Ben de eleştirilere alıştım ve bunları çok da fazla kafama takmıyorum. Sahaya çıktığım zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunun sonucunda da ne olduğunu çok fazla umursamıyorum. Önemli olan vicdanımın sesi. Ortaya koyduğum performanstan çok memnunum ve mutluyum. Colman ve Selçuk konusuna gelirsek, önemli oyuncularla oynadığımın farkındayım ve benim oyunuma katkılarının büyük olduğunu kabul ediyorum'' dedi.



Takımda ilk 11'de oynayan 7 oyuncunun değiştiğini kaydeden Hüseyin, onların takıma ve şehre uyumu için elinden geldiğince yardımcı olduğunu, Kamerunlu oyuncu Rigobert Song'un da bu konuda çok büyük desteğini gördüğünü belirtti.



Hüseyin, Eylül 2007'de Malta ile oynanan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçından beri milli takımda forma giyemediğini kaydederek, ''İdmanlarda sıkı şekilde çalışıyorum, maçlarda da düzenli olarak oynuyorum. Biliyorsunuz, bu konuda son karar Fatih Terim'de. Geçmişte olduğu gibi, bana tekrar görev verilmesi durumunda, bu görevi en iyi şekilde yapacağımı herkesin bilmesini isterim'' dedi.



Bordo-mavili takımın kaptanı, orta sahada oynamayı daha çok tercih ettiğini kaydetti.



''BEŞİNCİ ŞAMPİYON ZOR''



Sivasspor ve Ankaraspor gibi takımların zirve mücadelesi yapmaları konusunda da açıklamalarda bulunan Hüseyin, ''Beşinci bir şampiyon çıkacağını zannetmiyorum. Sivasspor geçen sezon olduğu gibi bu sezon da lige renk katmayı sürdürüyor. Ankaraspor ve Sivasspor saygı duyulmayı hak ediyor. Bu yarışın içinde olmaları ve yukarıyı zorlamaları Türk futbolu açısından sevindirici bir durum'' değerlendirmesini yaptı.



''GÖNÜLDEN İMZA ATTIM''



Hüseyin, yurt dışından bazen bir nabız yoklaması şeklinde kendisiyle ilgilenildiğini duyduğunu belirterek, ''Ama şu zamana kadar bana iletilen resmi bir teklif olmadı. Sezon sonuna kadar Trabzonspor ile sözleşmem devam ediyor. Şu anda sadece bu zamana dek Trabzonspor formasını başarıyla giymekten başka bir şey düşünmüyorum'' dedi.



Kariyerine nasıl bir yön vereceği konusunda şimdiden bir şey söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Hüseyin, ''Trabzonluyum ve Trabzonsporluyum. Kağıt üzerinde sözleşmem bitiyor olsa da ben Trabzonspor'a gönülden imza attım. Gelecek için şu an bir kararım yok'' açıklamasını yaptı.



Hüseyin, ilk 11'de direkt olarak forma giyen tek Trabzonlu oyuncu olması konusunda ise, ''Aslında böyle düşünerek bazı oyuncu arkadaşlarımıza haksızlık etmiş oluyoruz. Tayfun ilk 11'de yer alıyor. Sakatlanmadan önce Tolga Zengin de oynuyordu. Barış Memiş'i de onların arasında değerlendirebiliriz. Şüphesiz Trabzonlu oyuncuların ilk 11'deki sayısının artması beni memnun eder. Ama önemli olan Trabzonspor'un başarısı ise kimin oynadığı pek de önemli değil'' diye konuştu.



Hüseyin, ön libero oyuncuları konusunda ise Galatasaray'dan Mehmet Topal'ı beğendiğini kaydederek, ''Mehmet Topal, çok iyi gidiyor. Gaziantepspor'dan Murat Ceylan'ı iyi bir orta saha oyuncusu olarak değerlendiriyorum. Fenerbahçe'den Selçuk Şahin de gayet iyi oynuyor'' dedi.

