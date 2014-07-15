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Deutsche Welle

Şampiyonlara muhteşem karşılama

2014 Dünya Futbol Şampiyonu Alman milli takımını başkent Berlin'de yüzbinlerce taraftar karşıladı.

15 Temmuz 2014 20:05


Tegel havalimanından takım otobüsüyle ayrılan ve daha sonra özel tasarlanmış üzeri açık bir tırın üzerinde Berlin'in merkezindeki Brandenburg meydanına gelen dünya şampiyonlarını on binlerce taraftar karşıladı. Milli takımın başarısını futbolcularla birlikte kutlamak isteyen bazı taraftarlar tribünde iyi yer bulabilmek için geceyi otomobilinde uyuyarak geçirdi. Sabahın erken saatlerinde adeta bütün Berlin şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı meydana akar gibiydi.

Saat 13'ü gösterirken hasret sona erdi. Önce teknik direktör Joachim Löw sahneye çıkarak yüz binleri zafer işaretiyle selamladı. Uzun ve yorucu bir mesafe kat ettikten sonra zaferi futbolseverlerle birlikte kutlamanın kıvancını yaşadığını söyleyen Löw turnuva boyunca takımdan desteğini esirgemeyen kalabalığa, ‘Artık hepimiz dünya şampiyonu sayılırız', diyerek seslendi.

Klose, Schweinsteiger ve milli takım kaptanı Lahm'ın büyük alkış aldığı kutlama Philip Lahm'ın Alman milli takımını seven ve destekleyenlere teşekkür etmesiyle ve dünya kupasını kaldırmasıyla sona erdi. Törenin ardından milliler tatile çıkmak üzere Berlin'den ayrıldılar. Alman milli takımının Bayern Münih'li oyuncuları için Münih'te ayrı bir karşılama töreni yapılacak.

'Almanya'nın başarıları devam edecek'

Yaklaşık bin kadar taraftarın toplandığı havalimanında kaptan Lahm elindeki kupayla uçaktan inen ilk futbolcu olmuştu. Milliler uçaktan inişleri sırasında havalimanı itfaiyesi tarafından da fıskiyeyle karşılandılar.

Yorgunluğu yüzünden okunan Bastian Schweinsteiger dünya şampiyonu olduklarını henüz idrak etmeye başladıklarını ve Brandenburg meydanına ikinci gelişinde kupayı da beraberinde getirmiş olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

İki saatlik gecikmeyle havalanan milli takım kafilesinin uçağı Berlin'e indiğinde kutlamanın yapılacağı meydan ve caddelerde yaklaşık 200 bin kişi toplanmıştı.

Federasyon Başkanı Wolfgang Niersbach, Almanya'da başka hiçbir şeyin dünya futbol şampiyonluğu kadar birleştirici ve coşturucu olamayacağını ve Alman futbolseverleri sevindirmiş olmanın kendi sevinçlerinden çok daha değerli olduğunu söyledi.

Teknik direktör Löw Brezilya'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, milli takım kadrosunun son derece büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bu başarının önümüzdeki yıllarda da süreceğini ve genç yeteneklerin en iyi futbol eğitimini Almanya'da aldıklarını söylemişti. Sözleşmesi final turnuvasından kısa süre önce 2016 yılına kadar uzatılan Joachim Löw'ün milli takımı önümüzdeki Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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