T24 LogoT24 Logo
Spor

7 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan AC Milan, takım otobüsünü sattı

İtalyan devi Milan, daralan bütçesine katkı sağlamak için tasarruf kararı aldı

20 Ocak 2015 15:42

Serie A'da 18, Şampiyonlar Ligi'nde 7 şampiyonluğu bulunan İtalyan kulübü AC Milan, tasarruf için takım otobüsünü sattı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Milan Kulübü, lüks takım otobüsünü 150 bin Euro'ya satarken, bu sayede yıllık 200 bin Euro kâr edildiği açıklandı.

Son dönemde rakiplerinin gerisinde kalan Milan, takım bütçesinde de tasarrufa gitmek zorunda kaldı. Geçen sezonu 8'inci tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, Avrupa kupalarına katılamayınca beklediği geliri elde edemedi.

Bu sezon da ligde beklenen performansı sergileyemeyen Milan, 19 hafta sonunda lider Juventus'un 20 puan gerisinde 8'inci sırada yer alıyor. 

ETİKETLER

milantakımotobüsüsattıitalyan takım7 kezşampiyonlar ligikupakazanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24