7 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan AC Milan, takım otobüsünü sattı

Serie A'da 18, Şampiyonlar Ligi'nde 7 şampiyonluğu bulunan İtalyan kulübü AC Milan, tasarruf için takım otobüsünü sattı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Milan Kulübü, lüks takım otobüsünü 150 bin Euro'ya satarken, bu sayede yıllık 200 bin Euro kâr edildiği açıklandı.

Son dönemde rakiplerinin gerisinde kalan Milan, takım bütçesinde de tasarrufa gitmek zorunda kaldı. Geçen sezonu 8'inci tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, Avrupa kupalarına katılamayınca beklediği geliri elde edemedi.

Bu sezon da ligde beklenen performansı sergileyemeyen Milan, 19 hafta sonunda lider Juventus'un 20 puan gerisinde 8'inci sırada yer alıyor.