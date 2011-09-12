-Şampiyonlar Ligi'nin en kötü rekoru Beşiktaş'ta İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2011-2011 sezonu yarın ve çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonununda, en kötü rekor Beşiktaş'a ait. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda mücadele ettikleri Şampiyonlar Ligi'nde, 6 Kasım 2007'de deplasmanda karşılaştıkları İngiltere'nin Liverpool takımına 8-0 yenilirken, bu skor, Şampiyonlar Ligi'nin en farklı sonucu olarak da tarihe geçti. Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı maçın ikinci yarısında 6 gole engel olamayınca sahadan 8-0 yenik ayrıldı ve bu sonuç UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en farklı yenilgisi oldu. ''Kara Kartallar'' ayrıca, 2000 yılında yine bu ligde yine bir İngiliz takımı olan Leeds United karşısında da 6-0 yenilirken, bu mağlubiyet de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en farklı mağlubiyetleri arasında yer aldı. İngiltere'nin Arsenal takımının Çek Cumhuriyeti'nden Slavia Prag'ı, İtalya'nın Juventus takımının Yunanistan'ın Olympiakos ekibini, Fransa'nın Olympique Marsilya takımının da Slovakya'nın Zilina takımını 7-0 yendiği karşılaşmalar da Şampiyonlar Ligi'nin Liverpool-Beşiktaş maçından sonraki en farklı galibiyetleri oldu. -En çok oynayan Raul Gonzales- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen oyuncu Almanya'nın Schalke 04 takımında oynayan Raul Gonzales oldu. Raul, Real Madrid ve Schalke 04 formalarıyla 142 maça çıkıp ilk sırayı alırken, Manchester United'ın 2 futbolcusu İspanyol futbolcuyu izledi. Manchester United'ın İskoç futbolcusu Ryann Giggs 126, Paul Scholes ise 122 maçla iki ve üçüncü sırada yer aldılar. -En çok gol atan da Raul- 1992-93 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan organizasyonda en çok gol atan futbolcu da yine Raul Gonzales oldu. Raul, oynadığı 142 maçta 71 gol atarken, PSV Eindhoven, Manchester United ve Real Madrid'de forma giyen şimdi de Almanya'nın Hamburg takımında oynayan Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 56 golle ikinci sırada yer aldı. -En hızlı gol Makaay'dan- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı golünü Hollandalı futbolcu Roy Makaay attı. Makaay, Alman takımı Bayern Münih'in 7 Mart 2006'da İspanya'nın Real Madrid takımını 2-1 yendiği maçın henüz 10.03'üncü saniyesinde gol atarak, bu turnuvanın en hızlı golüne imza koymuş oldu. -Bir sezonda en çok gol atanlar Nistelrooy ve Messi- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan futbolcuylar Hollandalı Ruud van Nistelrooy ile Barcelonalı Lionel Messi oldu. Nistelrooy, Manchester United'da forma giyerken 2002-03 sezonunda 12 gol atarak, bir sezonda en çok gol kaydeden futbolcu olarak tarihe geçti. Messi ise geçen sezon Barcelona formasıyla 12 gole ulaşıp bu rekoru egale etti. -Bir maçta 4 gol birden atanlar- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol birden atan 6 futbolcu bulunuyor. Marco Van Basten, Simone Inzaghi, Dado Prso, Ruud Van Nistelrooy, Andriy Shevchenko ve son olarak da Lionel Messi bir maçta 4 gol atan futbolcular olarak dikkati çekti. -En hızlı ''Hat Trıck''- Ligde en hızlı ''hat trick''i Blackburn Rovers forması giyen Mike Newell yaptı. Newell, 6 Aralık 1995'te oynanan Rosenborg maçında 9 dakikada 3 gol birden atarak, en hızlı ''hat trick'' yapan futbolcu oldu. En genç gol atan futbolcu, 1 Ekim 1997'de Rosenborg-Olympiacos maçında, fileleri havalandıran Peter Ofiriquaye olurken, bu futbolcu gol attığında 17 yaş 195 günlüktü. Barcelona'nın genç yıldızı Bojan Krkic de Schalke 04'ü 1-0 yendikleri maçta 17 yaş, 217 günlükken gol attı ve bu kategoride 2. sırayı elde etti. -En çabuk sarı kart Batuhan'a- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çabuk sarı kart gören futbolcu Batuhan Karadeniz oldu. Beşiktaş'ta forma giydiği 2009'da, Manchester United ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna giren ve 14 saniye sonra sarı kart gören Batuhan, en çabuk sarı kart gören futbolcu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. -''Kupa 1''i kazanan en yaşlı ve en genç teknik direktör- Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en genç teknik adam Jose Villalonga olurken, en yaşlısı ise Raymond Goethals. Real Madrid, 1956 yılında kupayı kazanırken teknik direktörü Villalonga henüz 36 yaşından 185 gün almıştı. Olympique Marsilya'nın 1993 yılında kazandığı kupada takımın başında olan Belçikalı Raymond Goethals ise 71 yaş 232 gün ile kupayı kaldıran en yaşlı teknik direktör oldu. -Baba-oğul kazananlar- Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasını bugüne dek 3 kez baba ve oğulları kazandı. İtalyan Cesare Maldini 1963'te Milan ile bu mutluluğu yaşarken, oğlu Paolo Maldini aynı takımla 1989, 1990, 1994, 2003 ve 2007'de mutlu sona ulaştı. Real Madrid'de forma giyen Manuel Sanchis Martinez 1966'da, oğlu Manuel Sanchis Hontiyuelo da 1998 ve 2000 yıllarında kapayı kazanmayı başardılar. Son olarak Carles Busquets, İspanya'nın Barcelona ekibi ile 1992 yılında kupayı kazanırken, 2009 ve geçen sezon yine Barcelona'da oğlu Sergio Busquets kupaya uzandı.