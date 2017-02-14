T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nin en heyecan verici golü Türkiye'den!

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en heyecan verici anlarını belirledi

14 Şubat 2017 21:59

Nissan şirketi ve Loughborough Üniversitesi, 2016-2017 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en heyecan verici anlarını belirledi. Araştırmaya göre, Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'un Portekiz ekibi Benfica'ya attığı gol 'Turnuvanın en heyecan verici golü' seçildi.

Bilimsel verilere dayanarak yapılan araştırmaya göre, Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol 'Turnuvanın en heyecan verici golü' seçilirken, İngiliz ekibi Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil de 'En heyecan verici 11'e girdi.

Araştırmada, Alman ekibi Borussia Dortmund ile Polonya temsilcisi Legia Varşova arasında oynanan ve 8-4 Alman takımının galibiyetiyle biten karşılaşma, 'Sezonun en heyecan verici maçı' seçildi.

Arda Turan'ın da formasını giydiği İspanya'nın Barcelona ekibinin, sezonun 'En heyecan verici takımı' olarak belirlendiği araştırmada, bir diğer İspanyol temsilcisi Real Madrid 2. oldu.

İspanyol ekiplerini, Alman temsilcileri Bayern Münih ve Borussia Dortmund takip etti.

İzleyicilerin heyecan seviyesi giyilebilir teknoloji yardımıyla belirlendi

Nissan şirketi ve Loughborough Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın verilerinin ise 6 ayrı UEFA maçını izleyen taraftarların psikolojik tepkilerinin giyilebilir teknoloji yardımıyla 'canlı' olarak incelenmesi sonucu toplandığı belirtildi.

İzleyicilerin heyecan seviyesini belirlemek için 'kalp atış hızı, nefes hızı ve elektrodermal aktivitelerinin' ölçüldüğü açıklandı.

Mesut Özil'in yer aldığı 'Turnuvanın en heyecan verici 11'i' ise şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: Jan Oblak (Atletico Madrid)

Defans: Ludwig Augustinsson, Mathias Jorgensen (Kopenhag), Raphael Varane (Real Madrid), Dani Alves (Juventus)

Orta saha: Mesut Özil (Arsenal), Danilo Pereira (Porto), Steven N'Zonzi (Sevilla)

Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Alexis Sanchez (Arsenal)

 

ETİKETLER

şampiyonlar ligibeşiktaşcenk tosunbenfica

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24