Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında 3. maçlar tamamlandı

Karabağ, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi\'nde ilk puanını Atletico Madrid\'den aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla devam edildi.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi\'ne katılan Azerbaycan\'ın Karabağ takımı, ilk puanını Atletico Madrid\'den aldı. Karabağ, C Grubu üçüncü hafta maçında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı.

B Grubu\'nda Fransız ekibi Paris Saint-Germain, deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht\'i 4 - 0 yenerek 3\'te 3 yaptı.

C Grubu\'nda ise Chelsea ile Roma 3 - 3 berabere kaldı. D Grubu\'nda da Barcelona, konuk ettiği Olympiakos\'u 3 - 1\'lik skorla mağlup etti.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU

Benfica - Manchester United: 0 - 1

CSKA Moskova - Basel: 0 - 2

B GRUBU

Anderlecht - Paris Saint-Germain: 0 - 4

Bayern Münih - Celtic: 3 - 0

C GRUBU

Karabağ - Atletico Madrid: 0 - 0

Chelsea - Roma: 3 - 3

D GRUBU

Barcelona - Olympiakos: 3 - 1

Juventus - Sporting Lisbon: 2 - 1

İSTANBUL / DHA