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Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında 3. maçlar tamamlandı

Karabağ, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanını Atletico Madrid'den aldı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla devam edildi

19 Ekim 2017 02:47

Karabağ, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi\'nde ilk puanını Atletico Madrid\'den aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla devam edildi.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi\'ne katılan Azerbaycan\'ın Karabağ takımı, ilk puanını Atletico Madrid\'den aldı. Karabağ, C Grubu üçüncü hafta maçında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı.
B Grubu\'nda Fransız ekibi Paris Saint-Germain, deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht\'i 4 - 0 yenerek 3\'te 3 yaptı. 
C Grubu\'nda ise Chelsea ile Roma 3 - 3 berabere kaldı. D Grubu\'nda da Barcelona, konuk ettiği Olympiakos\'u 3 - 1\'lik skorla mağlup etti.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU
Benfica - Manchester United: 0 - 1
CSKA Moskova - Basel: 0 - 2
B GRUBU
Anderlecht - Paris Saint-Germain: 0 - 4
Bayern Münih - Celtic: 3 - 0
C GRUBU
Karabağ - Atletico Madrid: 0 - 0
Chelsea - Roma: 3 - 3
D GRUBU
Barcelona - Olympiakos: 3 - 1
Juventus - Sporting Lisbon: 2 - 1

İSTANBUL / DHA

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