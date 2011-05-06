-ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ''THY'' KAZANACAK İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, THY'nin sponsor olduğu iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmasının kendilerine güç ve enerji verdiğini belirterek, ''Sponsorluk ücretinin karşılığını çok fazlasıyla aldık. Marka bilinirliği çok önemli. Marka bilinirliği konusunda sponsorluklar başı çekti'' dedi. Temel Kotil, THY'nin sponsor olduğu Barcelona ve Manchester United takımlarının, İngiltere'nin Başkenti Londra'da 28 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olmalarını AA muhabirine değerlendirdi. Kotil, sözlerine ''İyi ki iki takıma sponsor olmuşuz. Bir üçüncü olsaydı, üçlü final olmayacağına göre problem olacaktı'' diye gülerek başladı. THY'nin, İngiliz takımı Manchester United ve İspanyol takımı Barcelona'ya, 3,5 ve 2,5 yıl sponsor olduğunu hatırlatan Kotil, ''Demek ki biz, çok şanslı ve çok iyi bir seçim yapmışız, ikisi de finalde. Biz öncelikle her iki takıma da başarı diliyoruz. Muhakkak ki bunlar dünyanın en iyi takımları. Bu işi en iyi bilen ekipler. İkisi de finalde ellerinden geleni yapacaklar. İkisine de başarı diliyorum. Ama tabii bir tanesi kazanacak, kesin olan o. Bu açıdan biz kaybeden değiliz, her durumda kazananız. Ama inşallah ikisinin de şahane oyunları, ikisinin de çok mert oyunları yıllarca konuşulur'' dedi. -''THY, LİDER BİR HAVAYOLU VE ŞAMPİYON''- THY'nin son yıllarda havacılıkta çok önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Kotil, şöyle devam etti: ''THY, yaptığı havayolu taşımacılığı, servis kalitesi, pazardaki büyümesi, başka hava yollarından yolcu alışı, genişlemesi, kapsama alanıyla lider bir hava yolu ve bu konuda şampiyon. Ama sponsor olduğumuz hem Manchester United hem de Barcelona takımlarının finale kalması bize ekstra bir güç ve enerji veriyor. Tabii, böyle iki takımın yarıştığı gibi biz de diğer havayolları ile yarışıyoruz. Bugüne kadar, 2003'den başlayarak hep kazanan biz olduk. İnşallah bu durum onlarca yıl devam edecek. Nereye kadar geldik, kapsama alanında Uzakdoğu'da Japonya'dan Amerika'da Los Angeles'a kadar uçuyoruz. Kapsamadığımız tek bir yer Pasifik Okyanusu kaldı. Nasıl iki takım yarışıyorsa biz de yarışmaya devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iki büyük takımın yarışması bir güzellik.'' Temel Kotil, Barcelona ve Manchester United takımlarıyla ilgili sponsorluklarının final maçından sonra da devam edeceğini hatırlatarak, final maçında ve sonrasında da yeni etkinlikler planladıklarını söyledi. Barcelona ve Manchester United takımlarını final maçına THY uçaklarının taşımayacağını, takımların Londra'ya kendilerinin gideceğini de ifade eden Kotil, ''THY'nin, bu takımlara sponsorluk ücreti olarak verilen paraların karşılığını alıp almadığı, buna değip değmediğine'' ilişkin soru üzerine şunları söyledi: ''Sponsorluk ücretinin karşılığını çok fazlasıyla aldık. Marka bilinirliği çok önemli. Marka bilinirliği konusunda sponsorluklar başı çekti. Biz 2005 yılından beri çok emek harcadık. Bu çalışmaların karşılığı bize artı olarak, başarı olarak geri dönüyor. Emeklerimizin, paramızın karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Final maçıyla birlikte marka bilinirliğimiz daha da artacaktır.'' Temel Kotil, final maçında hangi takımın kazanmasının gönlünde yattığına ilişkin soruya ''İki takım da çok üstün. İyi olan, hak eden kazansın. Heyecanla maçı bekliyoruz...'' yanıtı verdi. -THY'NİN SPONSORLUK ANLAŞMALARI- THY'nin Manchester United ve Barcelona takımları dışında Shakhtar Donetsk, Ajax Amsterdam, Maroussi (Yunanistan 1. Lig basketbol takımı), Avrupa Basketbol Ligi (Turkish Airlines Euroleague), basketbolcu Kobe Bryant ve ünlü tenisçi Caroline Wozniacki ile sponsorluk ve reklam anlaşması bulunuyor.