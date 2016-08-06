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Spor

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe Kjaer'i de mi kaybediyor?

Napoli'nin Danimarkalı stoperi istediği öne sürüldü

06 Ağustos 2016 20:25

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de savunmanın kilit isimlerinden Simon Kjaer'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Danimarkalı stoperi, Serie A ekiplerinden Napoli'nin transfer etmek istediği iddia edildi.

Fanatik’in La Gazzetta dello Sport’tan aktardığı habere göre, Napoli'nin, Sarı-Lacivertliler'le Şampiyonlar Ligi'ne veda eden deneyimli stoperi transfer etmek istediğini öne sürdü.

Kjaer'le birlikte Benfica'da oynayan Victor Lindelof'u da listesinde tutan Napoli'nin bu iki transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

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