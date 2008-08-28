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Spor

Şampiyonlar Ligi'ne kimler katılacak?

Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool, Fiorentina gruplara kaldı...

28 Ağustos 2008 03:00


Çarşamba günü oynanan karşılaşmalarda tek hedef Devler Ligi'ydi. Atletico Madrid ve Arsenal dörtledi. Liverpool son dakikada başardı. Yunanistan şampiyonu, Güney Kıbrıs şampiyonuna boyun eğdi.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçlarının oynandığı gecede Atletico Madrid, Schalke'ye adeta gol oldu yağdı. Alman ekibine ilk maçında 1-0 yenilen Atletico'nun İspanya'da oynadığı karşılaşmada goller Agüero, Forlan, Sanz ve Maxi Rodriguez'den geldi. Karşılaşma Atletico'nun 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Gecenin dört gol atan bir diğer takımı ise Arsenaldı. İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Steve McLaren'ın çalıştırdığı Twente'yi konuk eden Arsenal sahadan 4-0 galip ayrıldı. Arsenal'ın golleri Nasri, Gallas, Walcott ve Bendtner'den geldi.

Liverpool ise Belçika'da 0-0 beraber kaldığı rakibi Standard Liege'yi ağırladı. Normal süresi yine 0-0 sona eren karşılaşmadan Liverpool, uzatma dakikalarının son anlarında Kuyt'la bulduğu golle galibiyeti elde etti.

Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ise, Güney Kıbrıslı rakibi Anorthosis Famagusta'yı 1-0 yenmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı. Olympiakos ilk karşılaşmada rakibine 3-1 yenilmişti.

Gece'nin diğer sonuçları:

Bate Borisov - Levski Sofya: 1-1
FB Kaunas - Aalborg: 0-2
Dinamo Kiev - Spartak Moskova: 4-1
Basel - Güimares: 2-1
Dynamo Zagreb - Shakhtar Donetsk: 1-3
Marsilya - Brann: 2-1
Slavia Prag - Fiorentina: 0-0


NOT: Koyu yazılan takımlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı


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